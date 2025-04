Sul Nilo oppure ai Poli a bordo degli yacht con il maggiordomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi ha paura di volare o sogna viaggi «lenti» e serafici, la crociera può rivelarsi la scelta perfetta. Soprattutto se si parla di navi di lusso. Oltre ad aver fatto diventare cult l’Orient Express, ad Agatha Christie va anche dato il merito di aver reso attraenti le crociere sul Nilo. È a questo mondo che si ispirano i viaggi di Mayfair Cruises e in particolar modo quelli della M/S Esplanade, che offre l’unica esperienza di una crociera fluviale luxury sul Nilo della durata di 3 o 7 notti a bordo di una nave che sembra essere uscita dalla penna della scrittrice inglese. Il tocco glamour qui è dato non solo dall’arredamento delle cabine così come degli spazi comuni, ma anche da una lussuosissima piscina all’aperto circondata da comode sedie e lettini in legno, dai quali si può ammirare la Valle dei Re di Luxor o il sito archeologico di Abu Simbel. Se si è invece alla ricerca di mete esclusive e un po’ più adrenaliniche, Silversea offre crociere in alcune delle località più straordinarie

al mondo, abbinate a servizi degni di un hotel a cinque stelle. I viaggi organizzati dalla compagnia includono un maggiordomo in ogni suite, fornendo poi un’ampia scelta di ristoranti e l’organizzazione di trasferimenti e voli privati. Gli ospiti di Silversea viaggiano in tutto il mondo, comprese alcune delle località più impervie e remote della terra a iniziare da entrambe le regioni polari. Anche la navigazione a bordo della flotta della The Ritz-Carlton Yacht Collection è più che esclusiva: Europa, Asia e Caraibi sono alcune tra le località toccate dalla flotta, caratterizzata da superyacht che misurano più di 241 metri di lunghezza e sono dotati di spaziose suite provviste di terrazza privata. E poi cene gourmet a base di aragosta e foie gras.

Per quanto riguarda invece i viaggi «su misura», anche nel mondo delle crociere è possibile organizzare esperienze private e personalizzate a bordo di meravigliosi panfili a iniziare dal Four Seasons Yachts,

dotato di interni raffinati. Gli 11 diversi concept di ristoranti e bar a bordo dello yacht offrono un’ampia possibilità di scelta. Le proposte offerte sono curate da chef che provengono da ristoranti stellati.