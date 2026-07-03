Turismo e solidarietà, TRAVEL & SPA e A.D.A. Lombardia insieme per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici

Il mondo del turismo e dell’ospitalità sceglie di mettere la propria rete di relazioni e la propria capacità di coinvolgimento al servizio della ricerca scientifica. TRAVEL & SPA e A.D.A. Lombardia, Associazione Direttori d’Albergo Lombardia, hanno siglato una nuova partnership che punta a rafforzare la cultura del turismo di qualità e, allo stesso tempo, a sostenere l’impegno di Fondazione Umberto Veronesi ETS nel campo dell’oncologia pediatrica. L’accordo nasce con un duplice obiettivo. Da una parte, creare nuove occasioni di collaborazione tra i professionisti dell’accoglienza, gli operatori del settore, le istituzioni e gli altri protagonisti della filiera turistica. Dall’altra, trasformare questa capacità di fare rete in un aiuto concreto alla ricerca sui tumori che colpiscono bambini e adolescenti. Il primo importante appuntamento sarà quello con i TRAVEL & SPA Awards 2026, in programma il prossimo 24 novembre all’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Una parte delle sponsorizzazioni dell’evento sarà infatti destinata al sostegno del progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla ricerca sui tumori pediatrici.

Una nuova alleanza per il turismo di qualità

La partnership mette insieme due realtà che operano in ambiti diversi ma strettamente collegati. TRAVEL & SPA è una piattaforma indipendente dedicata al turismo, all’hospitality, al benessere e al lifestyle di lusso, mentre A.D.A. Lombardia rappresenta i professionisti che ogni giorno lavorano nella direzione e nella gestione delle strutture alberghiere. Alla base dell’accordo c’è la convinzione che le sfide del turismo contemporaneo non possano più essere affrontate da singoli soggetti isolati. La crescita del settore passa sempre di più dalla capacità di collaborare, condividere esperienze e mettere in comunicazione le diverse anime della filiera. La partnership punta così a sviluppare iniziative dedicate alla valorizzazione dell’ospitalità italiana e delle sue eccellenze, ma anche a creare nuove occasioni di incontro tra operatori, professionisti, istituzioni e stakeholder. Tra gli obiettivi ci sono la promozione delle migliori pratiche nel settore alberghiero, la realizzazione di progetti speciali legati ai territori e la diffusione di una cultura dell’accoglienza sempre più attenta alla qualità, all’innovazione e alle relazioni.

Eventi, progetti e nuove occasioni di confronto

L’accordo non si limiterà a singole iniziative. La collaborazione potrà svilupparsi attraverso attività editoriali, eventi, appuntamenti culturali, momenti di confronto professionale e progetti dedicati all’analisi dei nuovi trend del settore. L’intenzione è quella di rafforzare il dialogo tra tutti i protagonisti del turismo e dell’hospitality e contribuire a costruire una visione sempre più autorevole e internazionale dell’accoglienza italiana. Un percorso che punta anche a creare nuove opportunità di collaborazione in grado di produrre effetti concreti per l’intero comparto turistico. Ma il primo progetto condiviso va oltre il mondo dei viaggi e degli alberghi e riguarda una delle sfide più importanti della ricerca scientifica.

I TRAVEL & SPA Awards 2026 al fianco della ricerca sui tumori pediatrici

TRAVEL & SPA e A.D.A. Lombardia hanno scelto di sostenere l’attività di Fondazione Umberto Veronesi nel campo dell’oncologia pediatrica, partendo dalla convinzione che il turismo e l’ospitalità possano mettere la propria capacità di creare relazioni e coinvolgere persone, aziende e istituzioni al servizio di progetti di grande valore sociale. Il primo passo concreto sarà legato ai TRAVEL & SPA Awards 2026. TRAVEL & SPA ha infatti deciso di destinare una parte delle sponsorizzazioni dell’evento al progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla ricerca sui tumori pediatrici, promuovendo anche il coinvolgimento di Charity Sponsor interessati a contribuire direttamente alla causa. La serata di gala, in programma il 24 novembre 2026 all’Excelsior Hotel Gallia di Milano, non sarà quindi soltanto un appuntamento dedicato alle eccellenze del turismo e dell’ospitalità, ma anche un’importante occasione di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca scientifica. L’evento riunirà rappresentanti delle istituzioni, professionisti del turismo e dell’hospitality, imprenditori, esponenti della comunicazione e della società civile.

Fondazione Umberto Veronesi

È da anni impegnata nel sostegno alla ricerca sui tumori infantili attraverso il finanziamento di piattaforme di ricerca e cura, protocolli innovativi, progetti internazionali e borse destinate agli studiosi che si occupano delle neoplasie pediatriche. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di terapie sempre più efficaci e personalizzate per bambini e adolescenti, aumentando le possibilità di guarigione e migliorando la qualità della vita dei giovani pazienti e delle loro famiglie. I TRAVEL & SPA Awards sono tra i riconoscimenti indipendenti italiani dedicati alle eccellenze del settore alberghiero, del benessere e del turismo di lusso a livello nazionale e internazionale. Ogni anno premiano le realtà selezionate attraverso una valutazione tecnica e il voto di una community internazionale di viaggiatori e professionisti.

Anche A.D.A. Lombardia in campo per la ricerca

Il percorso di solidarietà proseguirà nel mese di dicembre, quando anche A.D.A. Lombardia sosterrà Fondazione Umberto Veronesi in occasione della tradizionale cena di gala dell’associazione. I due eventi rappresentano i primi passi concreti di un progetto più ampio, attraverso il quale il mondo del turismo e dell’ospitalità vuole mettere la propria capacità di creare relazioni e coinvolgere realtà diverse al servizio della ricerca scientifica e delle nuove generazioni. L’intenzione è quella di costruire un percorso destinato a svilupparsi nel tempo e capace di unire eccellenza professionale, cultura dell’accoglienza e responsabilità sociale.

La presentazione a Milano

La nuova partnership è stata presentata ufficialmente il 2 luglio nel corso di un incontro riservato alla stampa organizzato a Maison Senato, nel cuore di Milano. L’appuntamento si è svolto negli spazi della Penthouse Suite e del rooftop della struttura e ha riunito un gruppo selezionato di giornalisti, direttori editoriali, rappresentanti istituzionali e stakeholder del settore. Alla presentazione hanno partecipato Paolo Sisti, direttore di TRAVEL & SPA e cofondatore dei TRAVEL & SPA Awards, Patrizia Risati, direttore editoriale della piattaforma e cofondatrice dei premi, e Michele Surgo, presidente di A.D.A. Lombardia. Per Fondazione Umberto Veronesi erano presenti Daniela Genovesi, responsabile Progetti Corporate e Partnership Aziendali, e Chiara Segré, biologa, dottore di ricerca e responsabile della Supervisione Scientifica della Fondazione. Tra i partecipanti anche rappresentanti del mondo dell’informazione, delle relazioni pubbliche, del turismo e dell’hospitality, tra cui Alan Patarga di Mediaset e Sabrina Talarico del GIST - Gruppo Italiano Stampa Turistica.

Il messaggio di Debora Massari

A sottolineare l’attenzione delle istituzioni verso il progetto è arrivato anche il messaggio dell’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Debora Massari. “L’ospitalità è fatta di persone, attenzione e capacità di accogliere. È anche per questo che iniziative come questa, che mettono in dialogo il mondo del turismo e quello della ricerca, hanno un valore speciale: dimostrano come fare rete significhi creare opportunità e generare un impatto positivo per l’intera comunità”, ha spiegato. “La Lombardia continuerà a sostenere un modello di turismo sempre più attento alla qualità, alle relazioni e al valore delle persone”, ha aggiunto l’assessore.

“Fare rete per generare crescita e valore”

Nel corso dell’incontro milanese sono stati illustrati gli obiettivi dell’accordo e le iniziative che accompagneranno il progetto nei prossimi mesi, con particolare attenzione al sostegno alla ricerca sui tumori pediatrici. “La collaborazione tra realtà che condividono valori, visione e senso di responsabilità rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per generare crescita e valore per il sistema turismo”, hanno dichiarato congiuntamente Paolo Sisti e Patrizia Risati per TRAVEL & SPA e Michele Surgo per A.D.A. Lombardia. “Siamo convinti che questa partnership possa diventare un modello virtuoso di dialogo, progettualità e impatto positivo”, hanno aggiunto. I dettagli delle prossime iniziative saranno definiti nei prossimi mesi e progressivamente presentati agli operatori del settore, ai media e alle altre realtà interessate.

L’obiettivo è costruire una collaborazione di lungo periodo che riesca a tenere insieme la valorizzazione dell’ospitalità italiana, lo sviluppo del turismo e l’impegno sociale. Un’alleanza che parte dal mondo dell’accoglienza ma guarda più lontano, mettendo relazioni, eventi e capacità di fare sistema al servizio della ricerca scientifica e dei bambini colpiti da un tumore.