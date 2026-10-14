Viaggi autentici ed esperienze A Rimini il futuro del turismo

Taglio del nastro, oggi, alla Fiera di Rimini per TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community, manifestazioni di riferimento per il turismo e l’ospitalità internazionale, organizzate da Italian Exhibition Group (IEG). La 63ª edizione si presenta con 2.800 brand espositori, 1.000 buyer, 28 padiglioni su 140mila metri quadrati, confermando una forte vocazione internazionale: il 30% degli espositori proviene dall’estero con 75 Paesi rappresentati. Fino a venerdì, qui si riunisce l’intera filiera del turismo e dell’accoglienza, ponendo al centro del confronto i nuovi trend di consumo e le trasformazioni del mercato.

La dimensione internazionale è rafforzata dalla presenza di 11 nuovi Paesi espositori: dalla Repubblica Ceca, alla Croazia, Cipro, Moldavia, Filippine, Colombia, Bahamas, Kirghizistan, Giordania, Georgia e Venezuela. Queste nuove presenze ampliano il percorso espositivo di TTG, articolato nelle tre macroaree Italia, Global Village e The World, e consolidano un network che mette in relazione destinazioni, intermediari, tour operator, imprese tecnologiche e brand internazionali. «Il turismo è un’industria in cui interpretare in anticipo i cambiamenti della domanda e trasformarli in opportunità di business fa la differenza. È esattamente il ruolo che TTG e InOut svolgono all’interno del portafoglio di Italian Exhibition Group», afferma Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG. «I numeri raccontano la dimensione internazionale raggiunta e la qualità di un marketplace integrato, capace di mettere in relazione l’intera filiera. Per Italian Exhibition Group, che nel 2025 ha superato i 266 milioni di euro di ricavi, TTG e InOut rappresentano una piattaforma strategica per leggere le trasformazioni del turismo e tradurle in nuove traiettorie di sviluppo». Al centro del confronto c’è il Mediterraneo, area strategica per gli equilibri del turismo mondiale. TTG promuove un tavolo di dialogo tra gli enti del turismo dei Paesi del bacino e i ricercatori del CNR-ISMed, con l’obiettivo di individuare nuove traiettorie di sviluppo e interpretare l’evoluzione di una domanda sempre più orientata alla ricerca di esperienze autentiche. È questo il significato di EXIST, il tema che accomuna l’edizione 2026: un invito a restituire centralità al tempo, alle relazioni e all’esperienza, in una fase segnata da profonde trasformazioni tecnologiche e dall’evoluzione dei comportamenti di consumo. Lo sguardo di TTG è rivolto soprattutto al futuro. Tra gli appuntamenti centrali figura la presentazione dei cinque trend di consumo del prodotto turistico per il 2027, elaborati nell’ambito di Travel & Hospitality Vision +27 by TTG, insieme alle principali ricerche di mercato presentate in anteprima.

Tra queste, il Tourism and Incoming Watch di Nexi, secondo cui nei primi otto mesi del 2026 la spesa dei turisti stranieri in Italia ha raggiunto 16,2 miliardi di euro, con una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. In programma anche una ricerca sulla Zero Click Economy, dedicata alla visibilità di hotel e destinazioni nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale.

L’innovazione è protagonista anche di TTG Next Startup, che riunisce 40 startup impegnate nello sviluppo di soluzioni basate su intelligenza artificiale, automazione, dati e smart destination, e di Hotel Chains, l’area dedicata alle strategie delle principali realtà alberghiere. Tra le novità del 2026 debutta TTG Star Award, il premio dedicato ai professionisti che guidano il cambiamento nel turismo attraverso idee e soluzioni innovative. Sono dodici i candidati in gara, suddivisi in quattro categorie: Transport, Hospitality, Destination e Tour Operator. InOut | The Hospitality Community porta invece al centro la dimensione concreta dell’ospitalità, con un percorso dedicato a design, arredi, tecnologie, wellness, outdoor, settore balneare e nuove formule di accoglienza. Tra le novità del 2026 figura Extra Hospitality, il progetto dedicato al comparto extralberghiero, con uno spazio formativo rivolto a host, gestori e property manager.

«Per le imprese del turismo e dell’hospitality, EXIST significa progettare esperienze capaci di restituire alle persone tempo, attenzione e densità, andando oltre la dimensione del servizio. È una risposta a una domanda che cerca sempre più autenticità e connessioni profonde con i luoghi e le persone», sottolinea Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG.

Per tre giorni, Rimini diventa così un osservatorio privilegiato sul futuro del settore. Attraverso business, innovazione, design e nuove forme di ospitalità, TTG e InOut mettono in relazione presente e futuro, offrendo agli operatori occasioni di confronto e strumenti per interpretare un mercato in evoluzione e trasformare il cambiamento in esperienze sempre più autentiche e sostenibili.