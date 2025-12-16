La voce di Mariah Carey e la Valle dei dinosauri annunciano i Giochi

A grandi passi verso le Olimpiadi con Mariah Carey che sarà la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro. Riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, incarna pienamente l'atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi. Percorso che si arricchisce in questi giorni con l'annuncio di una scoperta dal cuore delle Alpi dove riemerge la "valle dei dinosauri", con migliaia di orme lasciate da branchi di grandi erbivori circa 210 milioni di anni fa. Le tracce, trovate nel Parco dello Stelvio formano piste lunghe centinaia di metri e sono così ben conservate che alcune presentano perfino segni di dita e artigli. Il ritrovamento, avvenuto in una delle zone nei prossimi Giochi, è annunciato da Regione Lombardia e dal paleontologo Cristiano Dal Sasso del Museo di Storia Naturale di Milano. "Si tratta di una vera e propria valle dei dinosauri che si estende per chilometri: è il sito più grande delle Alpi e uno dei più ricchi al mondo, almeno per il periodo Triassico- spiega Dal Sasso- Probabilmente la più importante scoperta paleontologica sui dinosauri italiani dopo quella di Ciro". L'attuale posizione quasi verticale delle orme non è quella originaria ma è conseguenza delle deformazioni che hanno portato al sollevamento della catena alpina.

La scoperta si deve al fotografo naturalista Elio Della Ferrera, che lo scorso 14 settembre si trovava nella Valle di Fraele per fotografare cervi e gipeti. Durante l'escursione ha notato le orme affioranti e ha scattato le prime immagini, subito inviate al paleontologo Dal Sasso e alla Soprintendenza.