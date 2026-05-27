Al volante di Tonale, fascino ed emozioni dal sapore tutto Made in Italy

Una serpentina di asfalto che invoglia a impugnare il volante e disegnare curve come farebbe un pittore con il pennello, ci porta a quell'avamposto a quasi 1.900 metri di altitudine che sancisce lo spartiacque naturale tra la Val Camonica e la Val di Sole. Chi ama frequentare luoghi di naturale bellezza come l'arco alpino, avrà capito che stiamo parlando del Passo del Tonale. Un luogo che l'Alfa Romeo ha voluto omaggiare col suo C-SUV, recentemente oggetto di un sostanzioso restyling. Il designer Alejandro Mesonero, che ha curato il lifting di questo veicolo prodotto a Pomigliano d'Arco, si è concentrato soprattutto sul frontale, che adesso sfoggia uno scudetto concavo tridimensionale ispirato a quello della 33 Stradale. Se lo scudo è il richiamo più evidente al DNA del Biscione, c'è un'altra parte che può vantare lo stesso lignaggio: il trilobo. Anch'esso è stato rivisto per massimizzare il senso di orizzontalità e conferire una presenza su strada più arrembante. Purtroppo, la targa da laterale diventa centrale, ma questa è una modifica imposta dalle normative europee. Tuttavia, anche senza quel tocco distintivo, l'auto non perde un briciolo del suo fascino. Eccellenti anche le proporzioni, molto equilibrate, merito di uno sbalzo anteriore ridotto e di una carreggiata più ampia rispetto alla Tonale degli esordi. Da ogni angolatura la si guardi, la creatura della Casa di Arese emana il puro stile italiano, esaltato da alcune tinte come: il Rosso Brera, il Verde Monza o il Giallo Ocra. Salendo a bordo, materiali pregiati e dettagli raffinati, come i sedili in pelle a cannelloni o i rivestimenti in Alcantara, si sposano al meglio con la tecnologia di cui dispone. Presente il quadro strumenti a forma di cannocchiale, che non può mancare in nessuna Alfa che si respetti, digitale e con grafiche dedicate. Fra queste c'è la Heritage, che rimanda agli anni 60. Infine, al centro della plancia troneggia lo schermo touch da 10,25 pollici. Ma ciò che più importa in un'Alfa Romeo sono le emozioni. Sotto al raffinato vestito si nasconde la piattaforma Small Wide LWB ottimizzata e portata al massimo della sua evoluzione che, combinata con uno schema sospensivo a ruote indipendenti MacPherson sia all'avantreno sia al retrotreno, permette alla Tonale di districarsi in strada con agilità e precisione. Sotto il cofano tre differenti opzioni: mild-hybrid a benzina da 175 CV, 1.6 diesel da 130 CV e ibrido plug-in da 270 CV. Quest'ultimo è abbinato alla trazione integrale Q4. Quindi, se la sportività e il piacere sono garantiti, la sicurezza non è da meno.

La Tonale ha ottenuto le cinque stelle EuroNCAP e offre una serie di sistemi di sicurezza avanzata come: il Cruise Control Adattivo Intelligente con Lane Centering, il Traffic Jam Assist, il Blind Spot Detection e altro ancora. Prezzo a partire da 39.850 euro.