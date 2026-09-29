Huawei Watch D3, la pressione (sempre più) a portata di polso

Come vedete la mia pressione del sangue è invidiabile. Ma non è sempre così: i momenti della vita, le situazioni, lo stress, le cattive abitudini possono condizionare uno dei fattori che più di tutti rappresenta un campanello d’allarme per la nostra salute. Ecco allora il senso della gamma D di Huawei, arrivata alla terza generazione con un dispositivo sempre più pratico da indossare e sempre più preciso nelle sue misurazioni

Huawei Watch D3, il medico da polso

Il Watch D3 fa parte della linea di smartwatch del produttore cinese interamente dedicata al monitoraggio della pressione arteriosa. Una funzionalità che si aggiunge a tutte quelle avanzate, per l’allenamento sportivo e per il benessere, nate nel Health Lab di Dongguan.

Rispetto al predecessore D2, il nuovo modello non stravolge la formula ma la affina su tre fronti: un design più sottile e leggero, un display più ampio e luminoso e un pacchetto di funzioni per la pressione e la salute generale sensibilmente più ricco. A partire dalla misurazione pre e post allenamento che è stata presentata da Huawei come una prima assoluta di categoria.

Design e costruzione

In questo modello la cassa scende a 11,3 mm di spessore, il 15% in meno rispetto ai 13,3 mm del D2. Il cinturino, elemento distintivo dell’intera serie, continua a integrare il micro-airbag gonfiabile necessario per la misurazione della pressione, con una larghezza di 25,5 mm: nella misura L pesa 35 grammi, circa 9 grammi (-20%) in meno rispetto al modello precedente. È disponibile in fluoroelastomero oppure in una variante con finitura similpelle, e il sistema di pompaggio dell’airbag è stato reso più silenzioso, un dettaglio utile per chi effettua misurazioni notturne.

Il display

Anche il pannello AMOLED cresce, fino a 1,92 pollici (dai 1,82 del D2). I bordi sono più sottili, e questo porta il rapporto schermo/corpo a un +6,4% rispetto alla generazione precedente. Sale anche la luminosità di picco, che raddoppia arrivando a 3.000 nit contro i 1.500 nit del D2: un netto passo avanti per la leggibilità sotto il sole diretto.

Monitoraggio della pressione arteriosa

Il cuore del prodotto resta la misurazione della pressione, affidata a un doppio strato di airbag meccanico con design privo di bordi rigidi, sviluppato - secondo Huawei - attraverso un modello proprietario di simulazione emodinamica. La cuffia integrata nel cinturino ha una larghezza pari a circa un quinto di quella di uno sfigmomanometro tradizionale, e gli algoritmi di misurazione si adattano a circonferenze del polso diverse.

Monitoraggio ambulatoriale

Il WATCH D3 può essere utilizzato quando lo si desidera, ma ha anche un sistema di monitoraggio ambulatoriale: esegue infatti misurazioni a intervalli regolari nell’arco delle 24 ore, fino a 20 rilevazioni diurne e 7 notturne, per un quadro pressorio esteso nel tempo.

Questo tipo di rilevamento, riconosciuto dalle linee guida internazionali sull’ipertensione come una delle tre modalità di misurazione standard, permette di individuare condizioni che una singola misurazione in ambulatorio può non cogliere. Ovvero l’ipertensione da camice bianco (valori alti solo in presenza del medico), l’ipertensione mascherata e l’ipertensione notturna, quando la pressione non scende fisiologicamente durante il sonno.

Huawei orologio

Misurazione pressoria pre e post allenamento

Come detto questa modalità è la tra le novità più rilevanti di questa generazione, visto che il D3 è il primo smartwatch disponibile in commercio a offrire la misurazione della pressione prima e dopo l’attività fisica, con una certificazione MDR/NMPA dedicata anche a questa funzione. L’azienda ha dichiarato anche un miglioramento della precisione del 5% in condizioni di frequenza cardiaca elevata.

La misurazione pre-allenamento registra il valore di base a riposo; quella post-allenamento rileva il picco pressorio e la velocità di recupero, offrendo un’indicazione sulla capacità di regolazione cardiovascolare. Se la pressione rilevata è troppo alta, l’orologio consiglia di evitare sforzi intensi; se solo lievemente elevata, suggerisce di moderare l’intensità nelle sessioni successive.

Promemoria intelligenti

Oltre ai classici promemoria programmati e continui già presenti sul D2, il D3 introduce due nuovi scenari di notifica: uno legato ai cambi di altitudine (utile in viaggio, dato che la minore pressione atmosferica e i livelli di ossigeno più bassi possono far salire la pressione) e uno legato ai cali improvvisi di temperatura, che possono indurre vasocostrizione e maggiore carico cardiaco.

Family Health Community

Altra novità assoluta rispetto al D2, dove la condivisione dei dati era possibile solo tramite app, e che ora è possibile direttamente dal polso visualizzare i dati sanitari dei familiari, ricevere avvisi in caso di valori anomali e inviare messaggi di supporto. La funzione sarà resa disponibile tramite aggiornamento e richiede l’app HUAWEI Health, scaricabile anche su iOS e Android, aggiornata all’ultima versione.

Monitoraggio della salute generale

Su questo modello sono presenti anche i sistemi più avanzati caratteristici dei prodotti Huawei. Ovvero:

Health Glance In circa 60 secondi produce un report che copre 11 indicatori di salute, tra cui benessere cardiovascolare e parametri generali. Pensato come controllo rapido da ripetere quotidianamente, ad esempio al mattino, dopo l’allenamento o durante un viaggio.

In circa 60 secondi produce un report che copre 11 indicatori di salute, tra cui benessere cardiovascolare e parametri generali. Pensato come controllo rapido da ripetere quotidianamente, ad esempio al mattino, dopo l’allenamento o durante un viaggio. Health Insights Il D3 amplia l’analisi dei trend di lungo periodo aggiungendo approfondimenti dedicati alla pressione arteriosa, un riepilogo mattutino automatico (“morning briefing”) e un punteggio di prontezza fisica. Il monitoraggio del sonno introduce l’analisi dell’architettura del sonno e un nuovo indice di stabilità, mentre il benessere emotivo passa dai 3 stati rilevati sul D2 a 12, con l’integrazione del fattore stress tra le dimensioni monitorate.

Vita intelligente e sport

Anche in questo caso il Watch D3 riassume le funzionalità di altri modelli della casa:

Nuove modalità sportive: sci (anche indoor), golf con mappe di oltre 17.000 percorsi, trail running con punti di controllo personalizzabili e mini-workout.

sci (anche indoor), golf con mappe di oltre 17.000 percorsi, trail running con punti di controllo personalizzabili e mini-workout. Chiamate Bluetooth: risposta, rifiuto e cronologia chiamate direttamente dall’orologio, connesso allo smartphone.

risposta, rifiuto e cronologia chiamate direttamente dall’orologio, connesso allo smartphone. Pagamenti contactless NFC tramite Curve Pay, disponibili al lancio in diversi paesi europei, Italia inclusa.

NFC tramite Curve Pay, disponibili al lancio in diversi paesi europei, Italia inclusa. Autonomia dichiarata fino a 6 giorni (confermata dal nostro test).

fino a 6 giorni (confermata dal nostro test). Compatibilità con smartphone iOS e Android.

Stato regolatorio

Secondo la documentazione Huawei, la funzione di misurazione della pressione del WATCH D3 ha già ottenuto sia la certificazione CE come dispositivo medico (CE-MDR) sia la registrazione NMPA in Cina. Resta invece da confermare il riconoscimento specifico da parte del Ministero della Salute italiano, già ottenuto invece dal WATCH D2: dovrebbe arrivare a breve, però resta un aspetto da verificare prima dell’acquisto per chi in Italia necessita di un dispositivo pienamente validato a livello nazionale per uso medico.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI WATCH D3 debutta in Europa al prezzo di listino di 449 euro, disponibile nelle colorazioni Black, White e Mocha Gold.

In conclusione, il nuovo Watch D3 riafferma la linea health di Huawei quale leader per il controllo pressorio da polso. In questo modello l’impiego della tecnologia ad airbag mutuata dai classici sfigmomanometri, ha un profilo decisamente più snello e leggibile anche all’aperto. Tenendo l’orologio al polso si ha una sensazione di comodità e il momento della rilevazione dei parametri non è invasivo.

Tra i pregi più interessanti spiccano il rilevamento prima e dopo lo sport, la frequenza del monitoraggio h24, le allerte intelligenti e la possibilità di condividere i dati di salute con i propri cari in tempo reale. Resta l’attesa per il via libera del Ministero della Salute, che dovrebbe risolversi in fretta. Dando il definitivo benestare ad un prodotto che rappresenta un vero e proprio salvavita (oltre che un bello smartwatch).