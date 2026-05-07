Huawei Watch Fit 5 Pro, tra design e sport outdoor. La nostra prova

Divisa tra il mondo fashion e quello sportivo, la nuova serie WATCH FIT 5 di Huawei fa un’ottima sintesi e si presenta come un’importante evoluzione del modello precedente. Abbiamo testato in anteprima la versione Pro, che rispetto al FIT 5 “base” non si limita a un semplice aggiornamento cosmetico, ma introduce materiali più pregiati, un display più evoluto e funzioni sportive e sanitarie decisamente più avanzate. C’è scelta, insomma, a seconda del prezzo che si vuole spendere e della tendenza a cui si è più vicini. Di sicuro tutta la serie è pensata per chi vuole un orologio leggero e comodo da indossare ogni giorno e che desidera contenuti da vero top di gamma nel segmento fitness. Ecco dunque la nostra review.

Design e materiali

La differenza più immediata tra i due modelli è nel design, con il Fit 5 Pro che punta su tre elementi chiave: robustezza, leggibilità all’aperto e completezza del monitoraggio. Si tratta in pratica di un modello più premium, con vetro zaffiro 2.5D, ghiera in titanio e corpo in alluminio di livello aeronautico; nella variante bianca introduce anche un trattamento “micro-arc oxidation” con finitura in simil ceramica, pensato per aumentare durezza e resistenza all’usura.

Huawei Watch Fit 5 Pro

Il Fit 5, invece, resta più orientato alla leggerezza e allo stile quotidiano: corpo in lega di alluminio, schermo da 1,82 pollici e un’impostazione generale più fashion e meno outdoor. Huawei lo propone come smartwatch sottile e colorato, ed in effetti si tratta di un dispositivo che al polso colpisce.

Display e leggibilità

Sul fronte schermo il Pro fa il salto più netto, e questo lo porta a livello dei competitor di fascia alta. Il Fit 5 Pro monta infatti un pannello da 1,92 pollici con cornici molto sottili, rapporto screen-to-body dell’83% e luminosità di picco fino a 3.000 nit: al sole non abbiamo avuto problemi a leggere lo schermo. Per far un confronto, il Fit 5 ha un picco di 2.500 nit, con rapporto screen-to-body del 79%. Sempre numeri importanti, ma che danno comunque un dato in più per decidere l’acquisto.

Sport per tutti

Come detto Huawei ha dato al modello Pro il trattamento più ricco. Entrambi i modelli includono i mini-workout guidati con 30 movimenti (una novità di questa versione, tra l’altro molto simpatica la watch face con il panda che cambia umore a seconda del vostro grado di attività), ma la versione maggiore estende molto di più il pacchetto sportivo con trail running avanzato, golf, freediving fino a 40 metri, ciclismo evoluto e metriche più professionali per chi si allena con più continuità: in particolare, aggiunge navigazione per trail running, checkpoint, distanza stimata al marker, alert fuori percorso e dati come dislivello e pendenza in tempo reale. Nel golf offre mappe vettoriali di oltre 17.000 campi, visuali deli green, flagstick personalizzati e scorecard live sul polso. Sul ciclismo compaiono metrica come virtual power, virtual cadence, grade in tempo reale e funzioni da bike computer con smartphone.

Huawei Watch Fit 5

Per chi invece volesse la versione base, in questo caso è molto forte per l’utilizzo sportivo generalista: running, cycling, walking, tennis e integrazione con app di terze parti, ma senza un’impronta più specialistica. In pratica, il Pro è più professionale, mentre il fratellino minore è perfetto per chi ama lo sport senza voler esagerare.

Salute e sensori

Anche sul piano della salute la versione Pro è quella più completa. Huawei include analisi ECG, rilevamento della rigidità arteriosa, analisi dell’aritmia con tecnologia pulse wave, supporto al monitoraggio del sonno e al rilevamento della respirazione notturna, oltre al sensore temperatura pelle per alcune funzioni legate al benessere femminile. Davvero uno strumento completo, e – seppur dovendo ricordare che non si tratta di un dispositivo medico – le rilevazioni si rivelano precise. Si tratta dunque di un modo per essere sempre monitorati in maniera preventiva e poter poi eventualmente accedere ai controlli in tempo per evitare guai peggiori.

Huawei Watch Fit 5

Uno strumento salva vita, dunque, con funzioni che in parte sono disponibili nel Fit 5: in questo caso lo smartwatch monitora sonno, frequenza cardiaca, SpO2 e benessere emotivo, con il nuovo sistema TruSense e il modulo cuore aggiornato. Ma non sono disponibili l’elettrocardiogramma e il pacchetto cardio più avanzato.

Autonomia e ricarica

I modelli Huawei si contraddistinguono per la lunga durata della batteria, e anche in questo caso c’è da stare sereni: fino a 10 giorni in uso leggero e 7 giorni in uso tipico per entrambi i modelli, con ricarica wireless rapida da 60 minuti. Tutto confermato dal test, con il nostro Pro che ha supportato attività outdoor intense come lunghe camminate veloci. E che ha un focus specifico sul trail running.

Huawei Watch Fit 5

Qualcuno dirà: ci sono smartwatch che arrivano anche a due settimane. Vero, ma essendo questo un modello di fascia più accessibile, il compromesso tra qualità dei componenti, funzioni avanzate e batteria è assolutamente convincente.

Pagamenti col polso

La serie Fit 5 introduce la possibilità di pagamenti con Curve Pay, app disponibile in 30 Paesi scaricabile dallo store direttamente sullo smartwatch. I vantaggi sono la funzionalità diretta "tap-to-pay" disponibile su innumerevoli terminali, con funzioni di gestione delle carte in-app inclusa la funzione Go Back in Time per correggere errori di pagamento post-acquisto; la presenza di un unico Smart Wallet; il rilevamento sicuro quando il dispositivo non è al polso con la richiesta dell'inserimento di un passcode.

Huawei Watch Fit 5

Fit 5 Pro o Fit 5?

La scelta tra i due modelli dipende molto da come si usa lo smartwatch. Se si vuole soprattutto estetica, comodità, buone funzioni salute e sport quotidiano, il Fit 5 offre già un pacchetto molto ricco e più accessibile. Se invece si vuole un wearable più completo, con materiali migliori, display superiore, funzioni outdoor avanzate e strumenti salute più evoluti, il nostro Pro si è rivelato più adatto, perché offre un’esperienza più premium e sportiva senza tradire la formula di sottigliezza e leggerezza.

Prezzo e posizionamento

La serie Watch Fit 5 ha un prezzo di partenza di 199 euro per il modello base e di 299 euro per quello Pro. Per i lettori del Giornale che acquistano su Huawei Store cliccando su questo link è disponibile il codice AFIT5ILGIORNALE per ottenere 60 euro di sconto (offerta valida fino al 30 giugno). Sono disponibili diverse colorazioni, tra cui quelle esclusive online come Verde-grigio Nylon e Verde Fluoroelastomero per i modelli Standard con in omaggio un cinturino aggiuntivo.

Huawei Watch Fit 5

Infine i clienti che acquistano un nuovo dispositivo della serie Watch Fit 5 fino al 6

maggio possono attivare prove gratuite fino a 90 giorni per varie app collegate a Huawei Health per un valore fino a 179 euro, oltre ad ottenere la sostituzione gratuita dello schermo danneggiato nei primi 12 mesi.