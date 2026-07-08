Da "X Factor" a "Gucci". L'amicizia e le storie guidano la prossima Sky

Ci sono serie come quella dedicata agli 883 che mietono un successo inaspettato. E, allora, aprono un filone da cavalcare. Il filone è il sentimento dell'amicizia, in cui ogni spettatore può riconoscersi e specchiarsi in un mondo virtuale ormai diventato irreale. Ecco perché la parola amicizia insieme con "storie che restano nella storia" è il leitmotiv della prossima stagione televisiva di Sky, presentata ieri a Milano dal vice presidente Giuseppe De Bellis.

Oltre ai programmi che sono da tempo la colonna portante della piattaforma, da Masterchef a X Factor (che vedrà l'ingresso in giuria di Irama e la cui finale tornerà a Milano), tante sono le novità negli show e nelle serie.

Il tema dell'amicizia ricorrerà, ovviamente, nella seconda stagione del racconto dell'incredibile vita degli 883 (dal 9 ottobre), dove si affronterà la rottura del sodalizio del duo icona degli anni '90, Max Pezzali e Mauro Repetto. "Il successo della serie - spiega l'autore e regista Sydney Sibilia - è dovuto al fatto che si parla di sogni e di sentimenti comuni a tutte le generazioni, di riscatto sociale di ragazzi di provincia progettati per l'insuccesso che reagiscono al destino sgarbato che li attendeva". Altre due fiction (e tutte e tre prodotte da Groenlandia), mettono al centro il tema dell'amicizia. Gli sportivi non si dovranno perdere il connubio, anzi l'amore fraterno, tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini, i "gemelli del gol", uniti dentro e fuori dal campo, un legame di una vita andato oltre la memorabile conquista dello scudetto del '91. Una storia già raccontata in un documentario di Marco Ponti, che torna in veste di serie intitolata La bella stagione.

Altra amicizia, anche se meno nobile, è al centro di Quelli della mala, che racconta, in maniera leggera e ironica, gli intrecci e i sodalizi della criminalità milanese negli anni '70: al centro c'è Charlie (interpretato dallo stesso Nuzzolo che dà il volto a Max Pezzali), diviso tra il sogno di salire sul palco del Derby (il tempio della comicità di allora) e l'amicizia con un giovanissimo Renato Vallanzasca. Consulenza di Cochi Ponzoni.

Tra le altre serie (impossibile raccontarle tutte), il primo medical drama originale sky, Codice Nero con protagonista Lino Guanciale e Valentina Bellè che racconta gli ospedali italiani (ma non è un atto di denuncia) che si dovrà confrontare con colossi come Doc, E.R. e il modernissimo The Pitt. E poi Fuori Menù Una brigata dietro le sbarre con Maurizio Lastrico nei panni di un grande chef che, caduto in disgrazia, finisce in carcere e apre un ristorante "dentro"; inoltre Il Sospetto, crime thriller con Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann e, soprattutto, Gucci Fine dei Giochi, il ritratto della famiglia più iconica del lusso italiano firmato, a partire dal libro di Allegra Gucci, da Gabriele Muccino, con Miriam Leone nei panni di Patrizia Reggiani. E le stagioni 2 e 3 dell'affascinante avvocato Ligas - Luca Argentero.

Per quanto riguarda gli show, tra le novità Taste of Italy, con Antonino Cannavacciuolo, insieme alla chef Chiara Pavan e alla vincitrice di Masterchef Anna Zhang, in giro per l'Italia a scoprire le ricette tradizionali italiane. Poi Cooking Grandmas (su Tv8), una sfida tra nonne, autentico patrimonio culinario nazionale, guidata da Alessandro Borghese e Italia per due - Consigli disordinati di viaggio (su Tv8 in access prime time) con Fabio Caressa e Benedetta Parodi alla scoperta delle città in maniera diversa: in ogni tappa tre esperienze proposte da chi ci vive.

Tra i documentari, uno dedicato a Mattarella e uno al G8 di Genova (di Pablo Trincia).

Infine lo sport: oltre al Volley, al tennis (Wimbledon in esclusiva fino al 2030), al tennis, ai motori, al nuoto, al basket che appassioneranno i tifosi quest'estate, ci sarà ovviamente il grande calcio con le amichevoli in attesa delle Coppe Europee, Champions League (185 partite su 203 a

stagione in esclusiva) e tutte le partite di Europa League e Conference League, oltre ovviamente al campionato italiano (3 partite su 10 per ogni turno in co-esclusiva), e tanta più attenzione al racconto dei singoli campioni.