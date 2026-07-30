Iran, in arrivo dalla Cina nuovi sistemi antiaerei portatili per rafforzare la difesa

L’Iran potrebbe ampliare nelle prossime settimane la propria capacità di difesa aerea tattica attraverso l’acquisizione di sistemi missilistici antiaerei portatili di produzione cinese. L’operazione, secondo informazioni disponibili, riguarderebbe una fornitura compresa tra 300 e 400 sistemi MANPADS (Man-Portable Air Defence Systems, ovvero sistemi missilistici antiaerei portatili a spalla), con un valore stimato tra 60 e 70 milioni di dollari.

Questi apparati, progettati per contrastare minacce a bassa quota come velivoli, elicotteri e piattaforme senza pilota, potrebbero rafforzare la componente mobile della difesa iraniana. La possibile acquisizione arriva in una fase nella quale Teheran starebbe valutando un aggiornamento della propria architettura difensiva, con particolare attenzione alla protezione di infrastrutture militari e strategiche attraverso sistemi caratterizzati da maggiore flessibilità operativa e rapidità di dispiegamento.

Cosa sappiamo

Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, l’eventuale fornitura comprenderebbe sistemi QW-12 e FN-16 di produzione cinese, appartenenti alla categoria dei missili antiaerei spalleggiabili a guida infrarossa. Questi apparati sono concepiti per l’intercettazione di bersagli a bassa quota e potrebbero integrare le capacità già presenti nell’apparato difensivo iraniano, affiancando sistemi radar, piattaforme missilistiche e strumenti sviluppati internamente.

I sistemi MANPADS costituiscono una componente rilevante nelle moderne architetture di difesa aerea grazie alla loro mobilità operativa, ai ridotti requisiti logistici e alla possibilità di essere rapidamente trasferiti e impiegati da unità di dimensioni contenute. Tale configurazione consente una distribuzione più capillare delle capacità di contrasto, aumentando potenzialmente la protezione di installazioni militari, infrastrutture energetiche e altri siti considerati sensibili.

I modelli QW-12 e FN-16 sono progettati principalmente per fronteggiare bersagli a bassa quota, inclusi droni ed elicotteri. Rispetto a varianti più recenti della famiglia QW, come QW-18 e QW-19, presentano caratteristiche tecniche differenti, ma possono rappresentare un ulteriore livello operativo all’interno di un sistema difensivo multilivello basato sull’integrazione tra sensori, sistemi di comando e controllo e capacità di intercettazione.

Cooperazione sino-iraniana e direttrici di approvvigionamento

La possibile acquisizione dei sistemi antiaerei si collocherebbe nel quadro dei rapporti di cooperazione tra Iran e Cina nel settore della sicurezza e delle tecnologie militari. Teheran ha sviluppato negli anni una strategia basata sulla combinazione tra produzione nazionale e approvvigionamenti esterni, con l’obiettivo di mantenere e aggiornare diverse componenti del proprio dispositivo difensivo in un contesto caratterizzato da restrizioni internazionali sul commercio di equipaggiamenti militari.

Secondo le informazioni, l’operazione sarebbe stata strutturata attraverso un soggetto intermediario, von sede ad Hong King, con il compito di agevolare il coordinamento tra le parti coinvolte nella fornitura.

Le modalità definitive di consegna non risulterebbero ancora completamente definite e potrebbero essere soggette a variazioni relative a quantità, tempistiche e procedure operative.

Le informazioni al momento disponibili indicano la possibilità di trasferimenti iniziali attraverso collegamenti aerei dalla Cina occidentale, con eventuale transito regionale, mentre sarebbero state valutate anche possibili direttrici terrestri. La definizione dei percorsi logistici rappresenterebbe un elemento rilevante nella gestione delle catene di approvvigionamento, soprattutto in un contesto internazionale caratterizzato da elevata attenzione sui trasferimenti di tecnologia militare.

La modernizzazione della componente difensiva iraniana nello scacchiere mediorientale

L’eventuale introduzione di nuovi sistemi antiaerei portatili rientrerebbe nella più ampia evoluzione della postura difensiva iraniana, orientata alla combinazione di capacità sviluppate autonomamente, tecnologie importate e strumenti mobili destinati alla protezione distribuita del territorio.

Negli ultimi decenni l’Iran ha investito nello sviluppo di missili balistici, velivoli senza pilota e sistemi radar, mentre la diffusione di piattaforme aeree a basso costo e di munizionamento guidato ha accresciuto l’importanza di soluzioni difensive caratterizzate da rapidità di impiego e capacità di dispersione.

La disponibilità di ulteriori sistemi MANPADS potrebbe contribuire ad ampliare la capacità di contrasto contro alcune categorie di minacce a bassa quota, incrementando la flessibilità della componente antiaerea tattica e il numero di aree potenzialmente protette.

Sullo scacchiere geopolitico mediorientale, il possibile accordo rappresenterebbe un ulteriore elemento nell’evoluzione dei rapporti tecnico-militari tra Teheran e Pechino, evidenziando il processo di diversificazione delle fonti di approvvigionamento della difesa iraniana e il ruolo crescente delle cooperazioni bilaterali nel settore della sicurezza regionale.