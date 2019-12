Per i "buonisti" anche Gesù Bambino era un migrante

Gesù bambino in gabbia o pronto a nascere su un barcone. Come ogni anno anche stavolta in Italia si riaccende il dibattito sul presepe sì/presepe no che divide laici e cattolici, con i preti progressisti pronti a riscrivere la storia rappresentando Gesù come un migrante dei nostri giorni pur di polemizzare con Matteo Salvini.

Le provocazioni dei 'preti di frontiera' e dei 'partigiani cattolici'

Don Massimo Biancalani, il parroco della chiesa di Vicofaro, a Pistoia, è sicuramente uno dei più attivi nel settore dell’accoglienza tanto da aver trasformato la sua chiesa in un vero e proprio alloggio per migranti. Dopo aver usato una foto di Carola Rackete come immagine del proprio profilo Facebook e aver cantato “Bella ciao” alla fine della messa (canzone tanto cara anche al coro parrocchiale della chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma), ha deciso di realizzare un nuovo presepe provocatorio. Se un anno fa rappresentò la natività sopra un gommone, quest’anno ha annunciato che metterà il presepe su un materasso colorato come quello in cui dormono i suoi rifugiati, dietro al quale appenderà il permesso di soggiorno di Gesù bambino in versione da immigrato clandestino. "Lo realizzeremo tutti insieme con i ragazzi che pur essendo musulmani sentono tantissimo il Natale perché nel Corano si parla del concepimento di Maria e della nascita di Gesù che per loro è un profeta importante", ha spiegato all’Adnkronos il prete, ormai conosciuto per i suoi battibecchi con il leader della Lega che intende querelare per diffamazione per un tweet in cui Salvini criticava il comportamento dei suoi ‘ospiti’.

In una chiesa di Padula, un paesino in provincia di Salerno, invece, il parroco ha allestito una natività col ‘bambinello’ che nasce su un gommone di migranti. Una scelta che ricalca quella di una chiesa metodista della California che ha scelto di dividere la Sacra Famiglia, rinchiudendo Gesù, Giuseppe e Maria in tre gabbie differenti, assimilandoli quindi ai migranti messicani che cercano di superare il confine con gli Stati Uniti.

Ancora più radicale la scelta di don Paolo Farinella, parroco di Santa Maria Immacolata e San Torpete, nel centro di Genova, che sul suo sito ha pubblicato un comunicato in cui annuncia che “ per la seconda volta consecutiva, NON CELEBREREMO IL NATALE come atto liturgico per eccellenza” . Il prete, anch’egli tra coloro che odiano Salvini, dopo un’invettiva contro il consumismo, scrive in maiuscolo: “Natale è diventato il contrario di quello che dovrebbe essere. Se Gesù nascesse oggi, diserterebbe le nostre Chiese e contrade per attestarsi esclusivamente in mezzo ai migranti e la sua culla non sarebbe una grotta, ma un barcone in mezzo al mare e i magi non verrebbero su cammelli e dromedari, ma su motovedette e navi Ong di salvataggio con coperte dorate per riscaldare la persona di Dio che viene nei poveri” .

Il Natale negato nelle scuole

Non mancano, poi, le polemiche per le recite scolastiche negate e il Natale ferito dall’assenza del presepe nelle scuole. Nella scuola elementare "Marco Polo" di Zerman, frazione di Mogliano Veneto in provincia di Treviso, le insegnanti hanno deciso di non fare il presepe, sempre in segno rispetto degli studenti di altre religioni.

In Piemonte, infine, l’assessore Elena Chiorino di Fratelli d’Italia si è trovata nel bel mezzo di una bufera mediatica soltanto per aver inviato una lettera ai presidi e ai professori in cui chiedeva di " valorizzare all' interno della propria scuola ogni iniziativa legata al Natale, con l'allestimento di presepi e lo svolgimento di recite o canti legati al tema della Natività" . Per la grillina Lucia Azzolina, sottosegretario all'Istruzione, questa iniziativa lede “l’autonomia scolastica” , mentre per lo storico d'arte Tomaso Montanari si è di fronte a una “violenza inaudita” nei confronti delle scuole, della Costituzione, dei cattolici "che credono davvero" e naturalmente anche dei migranti. Per l’esattezza, secondo Montanari, le parole della Chiorino rappresenterebbero “la banalità del razzismo” e sarebbero “così grigie, usurate, burocratiche e dozzinali” da contenere ed esprimere “ una violenza inaudita ”. Una violenza che, in realtà, il laicismo esasperato dei radical chic e dei ben pensanti di sinistra stanno riversando sul Natale, ferendo simbolicamente Cristo, quasi a voler anticipare la ‘Passione pasquale’. Anche i radicali di Torino si sono inseriti in questa polemica creando una sorta di 'presepe laico' con un Bambin Gesù posto sopra una bagnarola in mezzo al mare come segno di protesta contro il decreto Sicurezza. Nel presepe allestito nei locali del Municipio 4 a Milano è presente, invece, una bottiglietta piena di urina accanto alla Madonna.

Il vignettista Vauro Senesi, invece, sul mensile Left ha pubblicato una 'striscia' dove Matteo Salvini ha le fattezze di San Giuseppe e Giorgia Meloni quelle della Madonna. Nel mezzo c'è un bambinello che grida: "Mi sa che quest'anno chiedo asilo politico a Bibbiano". Semplicemente incommentabile.

A Moie, in provincia di Ancona, gli insegnanti hanno deciso di non festeggiare il Natale con i tradizionali canti in segno di rispetto verso quel 10% di bambini stranieri che non sono cristiani e che, quindi, potrebbero vedere urtata la loro sensibilità religiosa. Una decisione che, come riporta il Messaggero, ha lasciato letteralmente interdetti sia il sindaco sia i genitori dei bambini.

Gli studenti della scuola media di Nonantola, paesino in provincia di Modena, hanno realizzato un presepe sul tetto della Ong Mediterranea dove la 'Sacra famiglia' giaceva sopra una specie di zattera. Un'idea proposta dalla loro insegnante, Giusy D'Amico, che all'Adnkronos, ha spiegato: "Come docente di religione di terza media svolgo una programmazione finalizzata al rispetto della dignità umana e, nel corso dell'anno scolastico, vengono toccati temi importanti come quello dell'immigrazione, del diverso. Abbiamo avuto, tra gli altri, l'intervento di Don Mattia Ferrari che ha coinvolto i ragazzi nel progetto di accoglienza e loro hanno sviluppato la loro idea nel presepe. Abbiamo fatto delle indagini sui loro desideri e così abbiamo elaborato il progetto. Lo hanno voluto loro...".

In provincia di Pordenone, in una scuola dell'infanzia di Azzano Decimo, è apparso un Bambinello dalla pelle scura avvolto da una copertina nera, privato della presenza della Madonna e di San Giuseppe, quasi a simboleggiare uno dei tanti minori non accompagnati provenienti dal Nord Africa. Intorno a lui ci sono soltanto le onde del mare, il sole, una stella e un’àncora bianca. Il vescovo Giuseppe Pellegrini ha difeso questa scelta: “Chissà com’era 2 mila anni fa il colore della pelle di chi nasceva in Palestina. Non esiste una disposizione di come debba essere il Bambin Gesù nel presepe: immagino che, se in una scuola si è scelto di rappresentare il Bambinello così, si sia prima affrontato un percorso sull’integrazione. Il presepe è una rappresentazione materiale, ma è il valore che ci interessa".

La risposta della Lega a difesa del Natale

Sul tema è intervenuto anche Matteo Salvini che ha precisato: “ Che Gesù Bambino sia di pelle bianca o nera, per me fa lo stesso, l’importante è che asili e scuole abbiano un bel Presepe e festeggino il Santo Natale con tutti i bambini”. Ma poi ha subito aggiunto: “Mi sembra invece strana l’assenza di Maria e Giuseppe, quasi Gesù non avesse madre o padre, quasi che il concetto di “famiglia” desse fastidio a qualche radical chic di sinistra” . Il leader della Lega, infine, ha augurato “Buon Santo Natale a tutti ricordando, come diceva San Giovanni Paolo II, che l’Europa è cristiana!”.

Che Gesù Bambino sia di pelle bianca o nera, per me fa lo stesso, l’importante è che asili e scuole abbiano un bel Presepe e festeggino il Santo Natale con tutti i bambini. pic.twitter.com/lb3e59eIyM — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 16, 2019