Di Maio avvisa Zingaretti: "Lo ius soli non entrerà nel programma"

Dopo il battibecco a distanza di pochi giorni fa con Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio insiste ancora sul no allo ius soli: " È un tema che non è mai entrato nel programma di governo, né entrerà ora ". E si è giustificato rivelando quali siano le altre vere priorità: " Per le strade la gente non mi ferma per chiedermi lo ius soli. Mi chiede lavoro, meno tasse, liste di attesa negli ospedali più veloci. L’Italia non è un prodotto da campagna elettorale. Milioni di famiglie aspettano risposte ". Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera è stato toccato anche il tema delle eventuali alleanze con il Partito democratico in occasione delle elezioni Regionali: " Stiamo valutando insieme ai territori. È una riflessione complessiva del Movimento che ovviamente interessa anche me e Grillo. Ma va inquadrata in un ambito più ampio, in un momento complesso per il Movimento ".

Governo e Ilva

Il ministro degli Esteri ha risposto al segretario del Pd che nella giornata di ieri ha esplicitato la necessità di trovare un'anima all'interno dell'esecutivo per evitare una disfatta: " Per il Movimento, dare un’anima a questo governo significa dare tutto per gli italiani. Se ci sono delle difficoltà è normale perché siamo nati in poche settimane, ma vedo un clima positivo: non roviniamolo con slogan per il nostro elettorato ". Sul Mes, il fondo europeo salva stati, ha precisato: " Conte non ha firmato nulla e questo non è un vertice contro di lui, anzi lo sosteniamo. Ma è giusto fare il punto. Una riforma del Mes che stritola l’Italia non è fattibile ". Ma ha comunque ribadito: " Ho chiesto la convocazione del vertice. In Europa siamo stati abituati a colpi bassi in passato, che non abbiamo più intenzione di subire ".

Sulla questione dell'ex Ilva ha dichiarato: " Qui il problema non è scudo sì o scudo no. Il punto è che gli indiani di Mittal non possono pensare di venire nel nostro Paese a dettar legge ". Il capo politico ha poi nuovamente sviato la domanda relativa allo scudo penale: " In questo momento non conosciamo neanche le loro richieste. Ho piena fiducia nell’operato di Conte e del ministro Patuanelli. Ma soprattutto ho visto una grande reazione del sistema Paese ". E su Mittal ha avvertito: " Intanto deve risiedersi al tavolo. Ripartiamo da qui ".

La manovra

L'ex vicepremier ha respinto la dicitura di manovra delle tasse: " Ma queste sono le false accuse di Salvini e la Meloni. Fratelli d'Italia fino a qualche anno fa tirava la carretta a Monti votando la riforma Fornero, ora hanno il coraggio di contestare una legge di bilancio che fa più deficit - quindi è più espansiva - di quella fatta quando eravamo al governo con i sedicenti sovranisti. Io non so dove trovino la faccia ". E ha rivendicato il matrimonio anti-Lega: " Se non fosse stato per noi oggi le famiglie si sarebbero ritrovate l’aumento dell’Iva e 600 euro in più da pagare. Non scherziamo ". Ma c'è un dato ben preciso: quasi 1600 emendamenti presentati in totale da dem, grillini e renziani. " Ad ogni modo non deve spaventare il numero di emendamenti. I regolamenti parlamentari permettono una scelta oculata da parte delle forze politiche ", sostiene Di Maio.

Dura la risposta a Matteo Renzi, che ieri ha lanciato l'idea di un decreto sblocca cantieri: " Ne facciamo uno ogni tre mesi? Pensiamo ad attuare quello già approvato ad aprile, poi analizzeremo le nuove proposte, se ci sono. Ma pensiamo ai fatti concreti, non agli annunci ". E ha fatto un riferimento al Carroccio: " È un po' come quando la Lega diceva che avrebbe fatto la flat tax: poi hanno capito di aver sbagliato i conti e se la sono data a gambe levate lasciando il Paese in bilico ".

Sardine e Trenta

Il titolare del dicastero degli Esteri ha parlato anche delle sardine: " Guardo con grande attenzione al fenomeno. Ma è un movimento trasversale e genuino, credo che non dobbiamo fare ingerenze. Politici e partiti li lascino in pace ". Ma in realtà si tratta di un movimento con idee di centrosinistra: " Quando abbiamo fatto il vaffaday ci tiravano da tutte le parti. Metterci la bandiera sopra sarebbe la cosa peggiore ".