Le automobili di lusso occidentali come Ferrari e Lamborghini? Troppo banali e impegnative in un Paese che sta puntando sull’elettrico. Gli orologi di alta gamma come i Rolex e gli Audemars Piguet? Scontati per chi ha tantissimi soldi da spendere. Case da sogno? Meglio investire in altro, dal momento che il settore immobiliare non si è ancora ripreso. In Cina, nella dinamica comunità composta da ricconi e milionari, sta prendendo piede un’altra passione: quella per i pesci Koi. Queste carpe ornamentali giapponesi sono considerate dei veri e propri gioielli viventi. Il loro prezzo? Alcuni esemplari possono superare i centinaia di migliaia di dollari di valore o addirittura, i più pregiati, anche il milione di dollari.

La nuova moda che spopola tra i ricconi cinesi

Perché mai qualcuno dovrebbe spendere fior di quattrini per un animale fragile e dalla durata della vita limitata? Dietro questa mania, certo, c’è il piacere di possedere una bestiola rara, ma anche e soprattutto un universo fatto di competizioni, prestigio sociale e pure investimenti.

Lo ha raccontato un lungo approfondimento del Financial Times, dove si spiega che i grandi collezionisti cinesi sono diventati tra i principali acquirenti mondiali di Nishikigoi, la varietà più ricercata di carpe ornamentali.

Per capire chi sono questi paperoni, basta fare un paio di nomi. Tra loro figurano personaggi di primo piano come Jack Ma, fondatore di Alibaba, e Hui Ka Yan, ex presidente del colosso immobiliare Evergrande. La passione può raggiungere livelli difficili da immaginare per i “comuni mortali”.

Alcuni esempi? Nel 2018 un allevatore di Hiroshima ha venduto un esemplare rosso e bianco della varietà Kohaku per 1,8 milioni di dollari attraverso un intermediario taiwanese. Più di recente, nel maggio 2026, un Koi allevato in Cina è stato battuto all’asta per 4 milioni di yuan, poco meno di 600mila dollari: un record per un pesce nato negli allevamenti cinesi. Il compratore, per la cronaca, è stato un facoltoso collezionista statunitense, Herbert Fritch, che possiede migliaia di esemplari e ha investito milioni nella propria passione.

Una mania singolare

La mania per le carpe giapponesi affonda le radici in una tradizione culturale molto antica. Nella cultura cinese, innanzitutto, il pesce è associato alla prosperità e all’abbondanza per la somiglianza fonetica tra la parola che lo indica e quella che significa surplus. I Koi, in particolare, sono inoltre presenti da oltre mille anni nell’arte, nella pittura e nelle porcellane del Paese. La loro diffusione come status symbol è in ogni caso relativamente recente, alimentata da personaggi curiosi.

Come Pan Zhicheng, imprenditore diventato milionario grazie alla produzione di bottiglie di plastica, che negli anni Novanta rimase folgorato dalla bellezza delle carpe giapponesi. Nel 2003 decise di aprire un proprio allevamento a Foshan, nel Guangdong. Oggi la sua azienda è considerata una delle principali realtà cinesi del settore e avrebbe richiesto investimenti per almeno 100 milioni di yuan, circa 15 milioni di dollari.

Il mercato di questi pesci ha regole ben precise. In particolare ruota attorno a caratteristiche che spaziano dalla forma del corpo alle dimensioni dell’animale, dalla purezza delle linee genetiche alla distribuzione dei colori. Insomma: non basta avere un pesce bello. Per fare colpo bisogna possedere un esemplare capace di vincere le competizioni internazionali.

Un mercato in crescita

In Cina il settore sta crescendo rapidamente. Gaotang, nella provincia orientale dello Shandong, è diventata uno dei principali poli nazionali per la produzione di Koi. Il distretto di Sanshilipu, in particolare, ha costruito un vero e proprio distretto industriale attorno alle carpe ornamentali, mettendo insieme allevamento, ricerca, commercio online e turismo.

I dati più recenti, riportati dai media cinesi, parlano di oltre 8.000 mu di superfici dedicate all’allevamento (circa 533 ettari), più di 390 allevatori e 45 imprese del settore. La capacità annuale di produzione di avannotti raggiunge i 300 milioni di esemplari, e il valore complessivo della filiera ha superato il miliardo di yuan, oltre 120 milioni di euro.

Il territorio sta inoltre investendo nella selezione di varietà locali e nella promozione internazionale del marchio Gaotang, con l’obiettivo di competere anche sui segmenti più pregiati del mercato. Attorno ai Koi sta dunque prendendo forma un’intera economia.

Come sta l’economia cinese?

Il boom dei pesci da un milione di dollari deve tuttavia fare i conti con un contesto economico abbastanza delicato. Il rallentamento della Cina, unito alla crisi immobiliare e alla debolezza dei consumi, sta infatti ridimensionando la spesa per i beni di lusso. Pesa, inoltre, la campagna anticorruzione portata avanti dal governo, accompagnata da controlli fiscali stringenti e da una crescente attenzione verso i consumi ostentati.

Per molti imprenditori e collezionisti, spendere cifre enormi per un pesce può diventare una scelta poco prudente, soprattutto quando si rischia di attirare attenzioni indesiderate. Gli operatori del settore raccontano infatti di appassionati che continuano a comprare, ma con budget sempre più contenuti. La passione per i Koi non è affatto scomparsa. Si sta facendo solo un pochino più discreta rispetto agli scorsi anni.