Trenta minuti, non di più. È il tempo che passa tra il primo colpo di braccia di Lewis Pugh e il boato di una petroliera centrata a pochi chilometri da lui. Il mare, racconta, ha tremato. Lui ha continuato a nuotare. Cinquantasei anni, britannico, nuotatore di resistenza e ambasciatore degli Oceani per le Nazioni Unite, ha scelto di fare in acqua ciò che la politica non fa più nemmeno a parole: mettersi in mezzo.

Per tre giorni, fino a sabato, ha coperto quindici chilometri nel braccio di mare tra l’isola di Musandam e Capo Hormuz, sul versante omanita di quella strozzatura geografica da cui passa una parte decisiva dell’energia che muove il mondo. Intorno a lui, altri attacchi al traffico commerciale, altre imbarcazioni avvolte dalle fiamme. Dentro di lui, un messaggio ridotto all’osso: fermate i combattimenti, riaprite lo Stretto, ripulitelo dall’inquinamento.

Pugh non è nuovo a queste imprese. Ha nuotato al Polo Nord per dare un volto alla crisi del clima, e ogni volta ha usato il proprio corpo come un manifesto. Ma stavolta ha varcato una soglia: per la prima volta ha messo le braccia nell’acqua di una zona di guerra. Una scelta che i cinici liquideranno come testimonianza, e che invece ha il peso di un atto d’accusa. Perché a Hormuz si incrociano le due emergenze che stanno divorando il nostro tempo, il conflitto armato e il collasso ambientale, e lo fanno nel luogo dove più si concentrano gli interessi di chi li alimenta.

La guerra, scrive Pugh, produce sofferenze immense: vite spezzate, famiglie distrutte, case ridotte in macerie. Poi c’è l’altra vittima, quella di cui nessuno tiene conto, la natura. Le sue parole descrivono una delle meraviglie del pianeta, montagne che si gettano nel mare come fiordi, trasformata in teatro di operazioni belliche. Petroliere, metaniere, navi mercantili colpite una dopo l’altra. E il greggio, il gas, i veleni che restano, a lungo dopo che i cannoni avranno taciuto. Danni che, avverte, dureranno per decenni.

E proprio qui sta il punto politico, e non da oggi. Mentre le cancellerie misurano la crisi in barili e in punti di Borsa, un uomo in cuffia e occhialini ne misura le conseguenze a forza di bracciate. Mentre i vertici sul clima si chiudono con comunicati sempre più prudenti, lui ha fatto vedere dove quei comunicati finiscono: in un tratto di mare in cui ogni esplosione è una pagina strappata dagli impegni solennemente sottoscritti. E mentre si discute di sicurezza energetica, si lascia intatta la contraddizione più brutale: si bombarda ciò che si dice di voler proteggere.

Pugh ha concluso la traversata e ha lanciato un appello, chiedendo a tutti di aiutarlo a diffondere il suo messaggio, seguito a ruota dalla stampa internazionale che ne accompagnato i movimenti sul dorso dell’acqua. Alle spalle ha lasciato un mare ferito. Davanti a sé, un mondo che per ora gli ha risposto con l’attenzione fugace riservata alle curiosità. Ma la sua scia, lunga quindici chilometri, resta lì, sulla superficie di uno Stretto che continua ad ardere.