Tanta paura anche per gente abituata ai terremoti. Nell’area della costa meridionale di Los Angeles, in California, intorno alle ore 9.30 del mattino (le 18.30) in Italia si è registrato un forte terremoto di quinto grado della scala Richter come rilevato dai sismografi. L’epicentro del sisma è stato identificato al largo di Manhattan Beach ad una profondità di 12 km.

I danni all’aeroporto

Secondo il dipartimento dei vigili del fuoco della metropoli americana, al momento non si segnalano danni strutturali o feriti anche se giungono notizie circa alcuni vetri frantumati, a causa della forte scossa, all’aeroporto internazionale di Los Angeles (Lax). La Cnn fa sapere che sono crollati dei pannelli del soffitto all’interno di un terminal.

Il dipartimento ha prontamente attivato il protocollo di emergenza per i terremoti: il personale di oltre le cento stazioni sta conducendo una ricognizione strategica via terra, aria e mare nelle rispettive aree di competenza. Secondo il Centro nazionale di allerta tsunami degli Stati Uniti, il terremoto non rappresenta un rischio di tsunami.

“Tra le scosse più forti”

La sismologa Lucy Jones, ricercatrice all’Istituto di Tecnologia della Californa (Caltech) ha spiegato che si è trattato di una delle scosse più forti registrate nell’area di Los Angeles negli ultimi anni, ma che è improbabile che si verifichino danni significativi. Dopo la scossa più forte di magnitudo 5.0, gli abitanti di Los Angeles hanno avvertito un’altra scossa di assestamento, di magnitudo preliminare 4.6. Le autorità hanno raccomandato ai residenti di prepararsi a possibili ulteriori scosse di assestamento in seguito al terremoto principale.

Secondo l’USGS (Servizio geologico degli Stati Uniti), almeno quattro scosse di assestamento, di magnitudo compresa tra 2,5 e 3,7, si sono verificate nei primi 45 minuti successivi al terremoto. L’agenzia stima una probabilità del 30% di una scossa di assestamento di magnitudo pari o superiore a 4,0.

“Al momento non ci sono segnalazioni iniziali di danni strutturali o feriti”, ha dichiarato Lyndsey Lantz, portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles, in un aggiornamento. Alle 10:40 (ora del Pacifico), i vigili del fuoco di Los Angeles hanno completato una prima valutazione post-terremoto, constatando l’assenza di danni significativi alle strutture o di feriti.

Le parole della sindaca

La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha dichiarato alla Cnn che i residenti dovrebbero prepararsi a possibili scosse di assestamento, sebbene al momento non siano stati emessi avvisi per evitare gli spostamenti. “Ricordate che qui i terremoti sono all’ordine del giorno”, ha specificato. “Certamente questo di magnitudo 5.0, è stato più forte e più vicino a Los Angeles, ma non c’è motivo per cui le persone non debbano continuare con le loro normali attività”.

La sismologa Jones ha aggiunto che Il terremoto è stato “piuttosto profondo” e “chiaramente avvertito in gran parte del bacino di Los Angeles È uno dei terremoti più forti che abbiamo avuto nell’area di Los Angeles da parecchio tempo”, ricordando che il terremoto di La Habra del 2014 “è stato l’ultimo nel quale abbiamo superato la magnitudo 5 nell’area metropolitana di Los Angeles”. Quel terremoto, di magnitudo 5.1, ebbe epicentro vicino a Brea, nella contea di Orange, secondo l’USGS. “Dato che questo evento si è verificato a 12 chilometri di profondità, le onde hanno percorso una distanza maggiore per risalire in superficie e provocare le scosse”, ha spiegato Elizabeth Cochran, sismologa osservativa dell’USGS, durante il briefing. “Pertanto, i livelli di intensità delle scosse potrebbero essere leggermente inferiori”.