“Andate a votare, per non dovervene pentire domani”: è l’appello lanciato agli spagnoli dal leader e candidato della forza di estrema destra Vox, Santiago Abascal, dopo aver votato alle 11:30 nel quartiere Hortaleza a Madrid. All’uscita del seggio, Abascal ha fatto appello a una partecipazione in massa alle elezioni politiche. “Andate alle urne con tutto il coraggio e con tutta la speranza che la Spagna merita”, ha esortato, sostenendo che “un’affluenza massiccia legittima la democrazia” e “favorisce il popolo”. Si è rivolto, in particolare, agli astensionisti, “perché nessuno voti al posto loro”. Il candidato di Vox si è detto inoltre fiducioso che la giornata elettorale si svolga “senza alcun tipo di violenza e senza incidenti”. “Ho già spiegato il programma elettorale negli ultimi giorni, oggi mi limiterò a incoraggiare le persone ad andare a votare”, ha aggiunto il presidente del partito della destra radicale, che nella retta finale di campagna elettorale ha annunciato l’intenzione di tagliare 112 miliardi dalla spesa pubblica e, secondo molti sondaggi, potrebbe raddoppiare la rappresentanza di 33 seggi ottenuta alle elezioni del 2023.Rispondendo a una domanda dei cronisti su un possibile contatto con il presidente argentino, Javier Milei, dopo il voto, Abascal ha replicato che spera di parlare “nei prossimi giorni” con tutti i suoi “amici e alleati”.