Si sono aperti alle 9 i seggi elettorali in Spagna, dove quasi 36 milioni di cittadini residenti nel Paese sono chiamati alle urne per rinnovare il Congresso dei deputati e il Senato. Si potrà votare fino alle 20. La novità di questa tornata elettorale è la possibilità, per la prima volta, di identificarsi attraverso la carta d’identità digitale.
Spagna: Abascal arriva a sede Vox senza fare dichiarazioni
Il leader di Vox, Santiago Abascal, e il segretario generale del partito nazionalista spagnolo, Ignacio Garriga, sono entrati nella sede del partito senza rilasciare dichiarazioni. Lo riporta El Pais. I veicoli che trasportavano i numeri uno e due di Vox sono entrati direttamente nel garage dell’edificio. E’ in corso una riunione dei vertici del partito in attesa dei primi risultati ufficiali delle elezioni politiche.
Spagna: Colau arriva a sede Frente Amplio e loda partecipazione
Ada Colau, candidata del Frente Amplio di sinistra alla carica di primo ministro spagnolo, e’ arrivata alla sede della coalizione per seguire i risultati delle elezioni e ha lodato la “elevata partecipazione”. “E’ un’ottima notizia”, ha commentato l’ex sindaca di Barcellona nella breve dichiarazione rilasciata ai cronisti.
Spagna: Feijoo arrivato a sede Pp per seguire spoglio
Il candidato del Partito Popolare spagnolo alla carica di primo ministro, Alberto Nunez Feijoo, e’ arrivato alla sede del partito a Madrid, dove seguira’ lo spoglio dei risultati delle elezioni generali. Feijoo e’ giunto nell’edificio di via Genova alle 20:15, quindici minuti dopo la chiusura dei seggi. Nel corso del pomeriggio erano arrivati i vertici del Pp, tra cui il segretario generale, Miguel Tellado, e i vicesegretari Alma Ezcurra, Elias Bendodo, Cuca Gamarra, Carmen Fu’nez, Alberto Nadal, e la seconda candidata del partito a Madrid, Cayetana Alvarez de Toledo. Era presente anche il vicesegretario alle Finanze, Juan Bravo, che al suo arrivo in sede ha elogiato l’alta affluenza alle urne: “Abbiamo chiesto alla gente di votare e hanno votato. Non possiamo chiedere di piu’”. All’esterno della sede, il partito ha allestito maxi-schermi per quello che Feijo’o, dopo aver votato stamattina, ha definito “la grande celebrazione della democrazia spagnola”. E’ in preparazione anche il balcone, dal quale Feijo’o si affaccerà per salutare i cittadini che si raduneranno presso la sede del Partito Popolare, nella speranza di poter annunciare una vittoria che gli exit poll sembrano assegnargli.
Spagna, Psoe dato al 28,8%
Secondo il sondaggio di Sigma Dos, il PSOE avrebbe ottenuto il 28,8% dei voti, che si tradurrebbe in un numero di seggi compreso tra 119 e 124. Per avere qualche possibilità di rimanere a La Moncloa, Pedro Sánchez dovrebbe convincere nuovamente tutti i suoi partner di coalizione del 2023, incluso Junts , che sarebbe ancora una volta decisivo nonostante il ritiro del suo sostegno al governo sia stato ciò che ha innescato le elezioni anticipate, e contare su Adelante Andalucía , che debutterebbe con un numero di seggi compreso tra quattro e cinque
Intention poll Spagna, per Tve Popolari-Vox verso la maggioranza assoluta
Secondo il sondaggio Sigma Dos, il PP vince le elezioni e si assicura la maggioranza assoluta, ottenendo fino a 184 seggi con Vox. Secondo il sondaggio condotto da Sigma Dos per RTVE, il PP avrebbe vinto le elezioni generali di domenica con il 32,7% dei voti e tra 131 e 136 seggi, mentre Vox avrebbe ottenuto il 16,2% dei voti e tra 44 e 48 seggi. Pertanto, lo scenario più probabile sarebbe una solida maggioranza per i partiti di Alberto Núñez Feijóo e Santiago Abascal, con un massimo di 184 parlamentari, sebbene nel caso più basso la somma si attesterebbe a 173, due in meno della metà più un seggio della Camera bassa.
Spagna: chiusi i seggi, si continua a votare alle Canarie
Chiusi i seggi per le elezioni generali in Spagna. Si continua a votare solo alle Canarie che hanno un’ora di fuso orario, e in alcuni seggi che hanno avuto dei ritardi. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno spagnolo alle ore 18 l’affluenza è stata record, superando il 68%, ovvero 15 punti percentuali in più rispetto al 2023.
Spagna: elezioni parlamentari, affluenza record del 68 per cento alle 18
L’affluenza alle urne in occasione delle elezioni parlamentari in corso oggi in Spagna ha raggiunto il 68 per cento alle ore 18, segnando un record storico. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno, e’ stato superato il precedente primato risalente alle elezioni del marzo 1996, quando alla stessa ora aveva votato il 63,4 per cento degli aventi diritto. Il dato odierno e’ inoltre superiore di 14,9 punti percentuali rispetto a quello registrato alle 18 in occasione delle elezioni parlamentari del 2023, quando l’affluenza si era attestata al 53,1 per cento.
Alle 14 affluenza al 45,5%, +5% rispetto al 2023
L’affluenza alle urne per le elezioni in corso in Spagna ha raggiunto il 45,54% alle 14, registrando un aumento di 5,06 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2023, secondo i dati del ministero dell’Interno.
Abascal: "Votate in massa per non dovervene pentire domani"
“Andate a votare, per non dovervene pentire domani”: è l’appello lanciato agli spagnoli dal leader e candidato della forza di estrema destra Vox, Santiago Abascal, dopo aver votato alle 11:30 nel quartiere Hortaleza a Madrid. All’uscita del seggio, Abascal ha fatto appello a una partecipazione in massa alle elezioni politiche. “Andate alle urne con tutto il coraggio e con tutta la speranza che la Spagna merita”, ha esortato, sostenendo che “un’affluenza massiccia legittima la democrazia” e “favorisce il popolo”. Si è rivolto, in particolare, agli astensionisti, “perché nessuno voti al posto loro”. Il candidato di Vox si è detto inoltre fiducioso che la giornata elettorale si svolga “senza alcun tipo di violenza e senza incidenti”. “Ho già spiegato il programma elettorale negli ultimi giorni, oggi mi limiterò a incoraggiare le persone ad andare a votare”, ha aggiunto il presidente del partito della destra radicale, che nella retta finale di campagna elettorale ha annunciato l’intenzione di tagliare 112 miliardi dalla spesa pubblica e, secondo molti sondaggi, potrebbe raddoppiare la rappresentanza di 33 seggi ottenuta alle elezioni del 2023.Rispondendo a una domanda dei cronisti su un possibile contatto con il presidente argentino, Javier Milei, dopo il voto, Abascal ha replicato che spera di parlare “nei prossimi giorni” con tutti i suoi “amici e alleati”.
Ada Colau, in queste elezioni le donne avranno l'ultima parola
“Le donne avranno l’ultima parola in queste elezioni’’. Lo ha detto la leader del Frente Amplio, Ada Colau,dopo aver espresso il suo voto e rivolgendo un appello a votare “per difendere la democrazia”. “La cosa più importante è che la maggioranzasociale e lavoratrice vada a votare per difendere la democrazia, i servizi pubblici, l’alloggio, le condizioni di vita, le pensioni e salari equi”, ha dichiarato ai giornalisti uscita dal seggio.’’Questo è un giorno in cui le donne non solo devono farsi sentire, maanche alzare la voce e assumere un ruolo centrale. Oggi, in queste elezioni, l’ultima parola spetterà alle donne’’, ha aggiunto.
Feijoo, non votate con paura ma con memoria
“Chiedo agli spagnoli di non votare con paura, ma con memoria”. Lo ha dichiarato il leader del Partito popolare e candidato alla presidenza del governo spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, dopo aver votato. “Oggi è il giorno in cui gli spagnoli prendono il timone e decidono il futuro, il destino e l’orientamento della Spagna, non solo per i prossimi quattro anni, ma probabilmente per il prossimo decennio. A seconda dei risultati elettorali, potrebbe esserci un prima e un dopo nella politica spagnola”, ha sottolineato. “Qualunque decisione prendano, qualunque scelta ritengano migliore per il nostro Paese, non lo facciano mai, mai per paura, ma con memoria, con convinzione e sapendo che quello che eleggeremo è un governo democratico del nostro Paese”, ha aggiunto Feijoo.
Sanchez vota a Madrid: "Mobilitazione storica, ho buone sensazioni"
“Vedo una mobilitazione storica e quindiho buone sensazioni”. Lo ha dichiarato il premier spagnolo ecandidato socialista alla rielezione, Pedro Sanchez, dopo avervotato a Madrid. “Oggi e’ il giorno in cui il nostro Paese, laSpagna, decidera’ quale futuro vuole per i prossimi quattroanni. L’ho detto durante tutta la campagna elettorale: indemocrazia ci sono molti poteri, ma il piu’ grande e’ il voto”,ha sottolineato.Il leader del Psoe ha lanciato un appello alla partecipazione:“Quanto maggiori saranno la mobilitazione e la partecipazione,tanto meglio saranno rappresentati il sentimento e la volonta’dei cittadini nel prossimo Parlamento e tanto piu’ forte sara’il governo per portare avanti le proprie politiche nei prossimiquattro anni”.Sanchez ha quindi espresso l’aspettativa di un’affluenza record.“Ho visto molta mobilitazione durante la campagna elettorale,c’e’ stato molto interesse per i dibattiti e per le proposte deipartiti politici. Credo che questo dimostri che abbiamo unademocrazia sana, consolidata, in cui i cittadini si impegnano.Credo che oggi assisteremo a una partecipazione probabilmentetra le piu’ alte di tutta la nostra storia democratica”, haaffermato. “Questo sara’ molto positivo perche’ consentira’ alprossimo Parlamento di riflettere davvero la volonta’ dellamaggioranza dei cittadini espressa attraverso il voto e, apartire da li’, di avere un governo con la forza sufficiente perattuare le proprie politiche”, ha concluso.