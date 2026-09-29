Mosca avverte la Nato: “Difenderemo Kaliningrad con l’intero arsenale”. Lavrov: “Europa conduce una guerra contro di noi”

Scambio di colpi tra Russia e Ucraina. Entrambi i Paesi hanno lanciato sciami di droni e hanno affermato di averne intercettati circa un centinaio ciascuno. Il cardinale Zuppi è a Mosca per una missione di pace. Il Papa: “Kiev e Mosca si parlino”.
Mosca scrive alla Nato: "Difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale"
La Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla Nato per protestare contro la linea “avventurista e irresponsabile” dell’Alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare “l’isolamento” dell’exclave di Kaliningrad, che aumenta “notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto”. La Russia è pronta a ricorrere “all’intero arsenale di armi a sua disposizione” per difendere il proprio territorio, recita la dichiarazione. La Nato conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando “le minacce” di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell’Alleanza.
“Posso confermare che la Russia ha inviato un documento informale alla Nato e che abbiamo inviato una risposta, sottolineando che siamo un’Alleanza difensiva e che nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte del territorio russo”, ha affermato la portavoce della Nato, Allison Hart. “Condanniamo con forza la minaccia dell’uso della forza, compresa qualsiasi retorica nucleare irresponsabile. Chiediamo alla Russia di porre fine alla sua guerra non provocata in Ucraina. L’uso di tattiche ibride da parte della Russia è un segno di disperazione. Ma non ci faremo dissuadere dal nostro sostegno all’Ucraina. Abbiamo ciò che serve per difendere ogni centimetro del territorio alleato e rimaniamo forti, pronti e in grado di contrastare qualsiasi minaccia”, ha proseguito. “Siamo profondamente allarmati dalle dichiarazioni e dalle azioni provocatorie dei vertici dell’Alleanza del Nord Atlantico e degli Stati membri della Nato riguardo alla regione di Kaliningrad, che è parte integrante della Federazione Russa”, si legge per contro sulla nota diffusa dall’ambasciata russa presso il Belgio, che ha il compito di tenere i rapporti con la Nato. “Stiamo registrando un aumento senza precedenti dell’attività militare del blocco in prossimità dei confini occidentali del nostro Paese e si stanno intensificando le iniziative volte a contenere la presunta ‘minaccia russa’, tra cui lo svolgimento di esercitazioni su larga scala durante le quali vengono provate operazioni offensive”.
Lavrov: "L'Europa conduce una guerra contro di noi, non c'è dubbio"
L’Europa “sta conducendo una guerra contro la Russia, su questo “non c’è dubbio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, citato dalle agenzie russe.
l ministro degli Esteri russo ha così risposto alla domanda se la Russia riconosca o meno di condurre una guerra ibrida contro i Paesi occidentali, posta a margine del Valdai International Discussion Club. “Intendete forse dire quando distruggiamo i droni e i missili che la Gran Bretagna e l’Europa continentale forniscono all’Ucraina?”, ha chiesto a sua volta Lavrov. “Se ammettete che ci sparano con queste armi e noi le abbattiamo, chiamatela come volete, ma non ho dubbi che questa sia una guerra che l’Europa sta conducendo contro di noi”, ha affermato il capo della diplomazia russa. “Se intendete la distruzione delle infrastrutture utilizzate dal regime nazista (ucraino), con il supporto occidentale, per condurre una guerra contro la Federazione Russa, allora ricorriamo alla forza bruta per reprimere una minaccia diretta contro di noi”, ha aggiunto Lavrov.
Rutte: Messaggio chiaro a Mosca, faremo ancora di piu per Kiev
Mosca “sta cercando di indebolire la nostra determinazione e di far cessare il nostro sostegno all’Ucraina. Ma la Russia sta fallendo. Sta fallendo sul campo di battaglia in Ucraina e non sta riuscendo a minare la nostra unita e il nostro sostegno all’Ucraina. Il nostro messaggio a Mosca e chiaro: faremo ancora di piu per l’Ucraina, non di meno”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in un punto stampa assieme al primo ministro lituano, Mindaugas Sinkevicius, al quartiere generale dell’Alleanza Atlantica, a Bruxelles.
Tallin, incendio in agosto ad azienda di robotica fu sabotaggio russo
“Sulla base delle informazioni raccolte dal Servizio di Sicurezza Interna estone Kaitsepolitseiamet, possiamo concludere con certezza che l’incendio doloso ai danni della sede della Milrem Robotics, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto a Tallinn, è stato un atto di sabotaggio ordinato dai servizi segreti della Federazione Russa”. È quanto fa sapere in un post sul social X il ministro degli Esteri dell’Estonia Margus Tsahkna. “Gli autori sono stati arrestati e non rappresentano più una minaccia per la nostra sicurezza nazionale. L’Estonia rappresenta un contesto difficile per la Russia in cui compiere azioni di questo tipo, poiché agiamo con decisione e rapidità per proteggere il nostro Stato”, aggiunge, “questo atto di sabotaggio fa parte di una più ampia campagna russa in tutta Europa, volta a intimidirci e a indebolire il nostro sostegno all’Ucraina”. “La nostra risposta sarà esattamente l’opposto. Aumenteremo sia il nostro sostegno all’Ucraina sia la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua aggressione”, conclude Tsahkna, “non perdiamo di vista l’obiettivo e manteniamo la rotta, perché le azioni della Russia sono una chiara indicazione del fatto che la nostra pressione collettiva sta funzionando”.
Papa: Kiev e Mosca si parlino. Spendere piu in sanita e istruzione, meno in armi
“I principi della dottrina sociale promuovono la non violenza, il diritto, il disarmo, rispetto ai pericoli del mondo di oggi, compresi quelli provenienti da alcuni leader che ricominciano a parlare di armi nucleari, di guerre sempre piu distruttive. Si continua ad armarsi, a spendere in quella tremenda industria militare che arricchisce enormemente pochi eletti, quando con questi miliardi si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la disoccupazione... Le potenze cercano di imporsi con la forza, invece di dialogare e promuovere negoziati, andiamo sempre piu vicini a una guerra, a varie guerre. Non e una questione di essere politici o meno, ma occorre una voce che cerchi di promuovere i valori della dignita umana, della vita, della possibilita di spendere magari di piu in sanita e istruzione e meno in armi. Credo che la Chiesa abbia la responsabilita di promuovere questi valori, invitando continuamente i leader, come in Russia e in Ucraina e in altri Paesi, a venire, a sedersi, a dialogare, a cercare come risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno piu senso. La Chiesa continua ad alzare la voce. Non possiamo obbligare nessuno, a volte puo sembrare inutile, ma continuiamo a invitare, ad annunciare il Vangelo”. Lo dice Papa Leone XIV in un colloquio con il Corriere della Sera.
Nella notte forti esplosioni a Kiev: attivate difese antiaeree
L’agenzia France-Presse riferisce di forti esplosioni nella capitale ucraina, da diverse ore sotto allerta missilistica. I giornalisti hanno visto anche l’attivazione delle difese antiaeree. “Nuovi missili balistici si stanno dirigendo verso Kiev”, ha avvertito l’aeronautica ucraina su Telegram. I giornalisti a Kiev hanno riferito di un attacco combinato di droni e missili sulla capitale ucraina. Da settimane Kiev subisce un’intensificazione degli attacchi russi giorno e notte.
Kiev: neutralizzati missile antinave, due missili balistici e 106 droni
Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato, da ieri sera, un missile antinave Zircon Onyx, due missili balistici Iskander-M/S-400 e 106 droni russi stavano. Lo riporta Ukrinform, citando l’Aeronautica militare delle Forze armate ucraine ha diffuso la notizia su Telegram. “Dalle 18 di lunedì 28 settembre - scrive l’esercito in un comunicato - il nemico ha attaccato l’Ucraina con un missile antinave Zircon/Onyx dalla regione di Kursk, due missili balistici Iskander-M/S-400 sempre dalla regione di Kursk, 152 droni d’attacco tipo Shahed (di cui 82 a reazione), droni simulatori tipo Gerbera e Parody dalle seguenti direzioni: Orel, Millerovo, Kursk, Primorsko-Akhtarsk (Federazione Russa), Donetsk temporaneamente occupata, nonché Gvardiyske e Chauda (Crimea temporaneamente occupata). L’attacco aereo è stato respinto dall’aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa dell’Ucraina”.
Mosca, abbattuti 129 droni ucraini nella notte
Il ministero della Difesa della Federazione Russa riferisce che durante la notte i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 129 droni ucraini sul territorio russo. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass, precisando che i velivoli senza pilota sono stati intercettati nel corso dell’attacco notturno.