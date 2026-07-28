Ucraina-Russia, oggi l’incontro tra Zelensky e Trump. Quasi 400 droni su Mosca

Giornata cruciale sul piano militare e diplomatico nella guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte la regione di Mosca è stata bersagliata da quasi 400 droni, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato negli Stati Uniti per l’atteso incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Al centro del vertice, come annunciato dallo stesso leader di Kiev, ci saranno la difesa antibalistica, la cooperazione strategica con Washington e le prospettive di una pace negoziata. Sullo sfondo, l’appello del ministro degli Esteri Antonio Tajani a un confronto diretto tra Zelensky e Vladimir Putin per porre fine al conflitto.
Zelensky arrivato in Usa per incontro con Trump
“Sono già arrivato negli Stati Uniti. Il nostro programma prevede incontri con il presidente Trump, il suo team e coloro che possono sostenere la nostra difesa. La nostra priorità assoluta è la difesa antibalistica e la cooperazione strategica con l’America. Dobbiamo avvicinarci alla pace”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che parteciperà anche ai funerali del defunto senatore repubblicano Lindsey Graham. “Naturalmente, a nome di tutta l’Ucraina, onoreremo la memoria del senatore Lindsey Graham. Insieme a tutti i partecipanti alla cerimonia a Washington, ricorderemo il suo impegno a favore della sicurezza e della libertà in tutta la comunità transatlantica e in tutto il mondo. Grazie a tutti coloro che contribuiscono a proteggere le vite umane”, ha concluso Zelensky.
Mosca, "la regione della capitale bersagliata da quasi 400 droni"
La regione di Mosca è stata presa di mira durante la notte da oltre 390 droni, ha dichiarato il sindaco della capitale russa, causando danni ad alcune abitazioni secondo le autorità, alla vigilia della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. “Più di390 droni si sono diretti verso la regione di Mosca” e “la maggior parte è stata neutralizzata ben prima di raggiungere la città”, ha scritto Sergei Sobyanin su Telegram, specificando che"81 droni nemici sono stati distrutti mentre si avvicinavano a Mosca". Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha riferito sullo stesso social network che un edificio e alcune case sono stati danneggiati, ma al momento non si segnalano vittime.
Tajani, moralmente Kiev ha vinto guerra, ora serve incontro Zelensky-Putin
“L’Ucraina è Europa, l’Ucraina è Occidente. Sta resistendo a un attacco portato dalla Russia che avrebbe dovuto concludersi in qualche settimana e invece, dopo anni, Mosca non riesce ad andare né avanti né indietro”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a Rai News. “Moralmente l’Ucraina ha vinto la guerra con la Russia, ma ora bisogna arrivare a un confronto diretto tra Zelensky e Putin per concludere questa stagione di guerra che non giova a nessuno”, ha affermato. “Centinaia e centinaia di migliaia di morti rappresentano una ferita profonda per tutta l’umanità“, ha aggiunto Tajani. “Mi associo alle parole di Papa Leone quando lancia appelli a favore della pace, sia per quanto riguarda il territorio ucraino sia per quello russo, sia per quanto riguarda l’intero Medio Oriente”, ha concluso.
Oggi Trump incontrera alla Casa Bianca Zelensky e Netanyahu
Il presidente Usa, Donald Trump, oggi incontrerà alla Casa Bianca alle 15.30, ora italiana, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e alle 17.00 il presidente israeliano Benjamin Netanyahu.