Ucraina-Russia, oggi l’incontro tra Zelensky e Trump. Quasi 400 droni su Mosca

“L’Ucraina è Europa, l’Ucraina è Occidente. Sta resistendo a un attacco portato dalla Russia che avrebbe dovuto concludersi in qualche settimana e invece, dopo anni, Mosca non riesce ad andare né avanti né indietro”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a Rai News. “Moralmente l’Ucraina ha vinto la guerra con la Russia, ma ora bisogna arrivare a un confronto diretto tra Zelensky e Putin per concludere questa stagione di guerra che non giova a nessuno”, ha affermato. “Centinaia e centinaia di migliaia di morti rappresentano una ferita profonda per tutta l’umanità“, ha aggiunto Tajani. “Mi associo alle parole di Papa Leone quando lancia appelli a favore della pace, sia per quanto riguarda il territorio ucraino sia per quello russo, sia per quanto riguarda l’intero Medio Oriente”, ha concluso.