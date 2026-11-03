Gli Stati Uniti al voto per le elezioni di Midterm. Trump: “È il più importante della nostra storia”

L‘America sceglie il nuovo Congresso in elezioni di metà mandato che sono divenute un referendum su Donald Trump. Gli elettori si sono presentati in massa ai seggi per esprimere le loro preferenze e i risultati Stato per Stato diranno se il presidente avrà ancora una maggioranza repubblicana alla Camera e al Senato pronta a sostenere l’agenda dell’America First o se ci sarà la tanto temuta onda blu e i suoi prossimi due anni di mandato saranno da ‘anatra zoppa’.

Il figlio di Trump evoca l'assassinio di Charlie Kirk nell'ultimo appello al voto Il figlio di Donald Trump ha evocato l’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk per mobilitare gli elettori repubblicani nelle ultime ore delle elezioni di midterm. In un’immagine pubblicata sui social media, Donald Trump Jr. ha condiviso una fotografia di Kirk accompagnata dalla scritta: “Votate come se quelli dell’altra parte fossero pronti a uccidervi per aver espresso le vostre opinioni”. Nel messaggio che accompagna il post, Trump Jr. rincara la dose: “Votate come se la vostra vita e quella dei vostri figli dipendessero da questo. Perché è così’!!”. Il messaggio utilizza l’assassinio di Kirk, figura di primo piano del movimento conservatore americano, per sollecitare la partecipazione alle urne, associando il voto alla sicurezza personale e familiare. 3 novembre 2026

Trump: "Vittoria dei repubblicani a Guam, speriamo sia un segnale" Donald Trump rilancia il risultato alle midterm dell’isola di Guam e lo vede come un possibile segnale positivo per i repubblicani. “Guam, da sempre considerata un territorio fortemente democratico, ha appena visto l’assegnazione anticipata della vittoria ai repubblicani per la carica più importante, quella di governatore: congratulazioni a Tony Ada! Inoltre, i repubblicani hanno ottenuto la maggioranza nel Senato locale”, ha scritto il presidente su Truth. “Speriamo che sia un segnale di ciò che accadrà!” 3 novembre 2026

Alle Midterm si vota anche dallo spazio, l'appello dalla Ssi Alle elezioni di Midterm si vota anche dallo spazio. L’astronauta della Nasa Anil Menon ha invitato martedì gli americani a recarsi alle urne, condividendo un video in cui spiega come sia possibile esercitare il diritto di voto perfino dalla Stazione Spaziale Internazionale. “Sì, si può votare persino dallo spazio!”, ha scritto Menon su X, raccontando di aver compilato una scheda elettorale elettronica dal computer di bordo per partecipare alle elezioni nella contea di Harris, in Texas, e, come lui, anche gli altri due membri americani dell’equipaggio della Stazione Spaziale: “Abbiamo compilato una scheda elettronica e l’abbiamo trasmessa in modo sicuro ai funzionari elettorali”, ha spiegato l’astronauta. 3 novembre 2026