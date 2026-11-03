Usa, tutti gli orari per seguire le elezioni di midterm

La chiusura dei seggi e lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni di midterm, nelle quali si rinnovano la Camera dei Rappresentanti (tutti i 435 seggi), circa un terzo del Senato (35 seggi) e numerose cariche locali negli Stati, si svolge nell’arco di sei fusi orari. Secondo la National Conference of State Legislatures, nella maggior parte degli Stati i seggi elettorali chiuderanno tra le 18 e le 21 ora locale, con le 19 e le 20 come orari di chiusura più frequenti. Hawaii, Oregon e Washington prevedono il voto esclusivamente per corrispondenza, pertanto gli orari di chiusura si riferiscono ai centri di assistenza per gli elettori e ai termini ultimi per la consegna delle schede, non alla chiusura di tradizionali seggi elettorali.

CHIUSURA DEI SEGGI ALLE 18 EASTERN TIME (MEZZANOTTE IN ITALIA) In Indiana i seggi aprono alle 6 (le 12 in Italia); la maggior parte dello Stato si trova nel fuso orario Eastern Time e i seggi chiudono alle 18 (le 24 in Italia), la parte nord-occidentale si trova nel fuso orario Central Time e i seggi chiudono alle 19 ET (l’una di mercoledì in Italia). In Kentucky i seggi aprono alle 6; nella parte nel fuso orario Eastern Time i seggi chiudono alle 18 ET, in quella nel fuso orario Central Time chiudono alle 19 ET.

CHIUSURA DEI SEGGI TRA LE 19 E LE 20 EASTERN TIME (TRA L’UNA E LE DUE DI MERCOLEDÌ IN ITALIA) In Florida i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 ora locale (le 13 di martedì e l’una di mercoledì). La maggior parte dello stato si trova nel fuso orario Eastern Time; la zona nord-occidentale nel fuso orario Central Time, chiude alle 20 ET. In Georgia i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19. In New Hampshire la maggior parte dei comuni chiude alle 19, sebbene alcuni possano rimanere aperti fino alle 20 ET. In South Carolina i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19. In Vermont i seggi aprono in un orario compreso tra le 5 e le 10 e chiudono alle 19. In Virginia i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19. In North Carolina i seggi aprono alle 6.30 e chiudono alle 19.30. In Ohio i seggi aprono alle 6.30 e chiudono alle 19.30. In West Virginia i seggi aprono alle 6.30 e chiudono alle 19.30. In Alabama i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale). La maggior parte dello Stato si trova nel fuso orario centrale (Central Time), ma alcuni seggi situati nel fuso orario orientale (Eastern Time) potrebbero chiudere alle 19 ET. In Connecticut i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 20. In Delaware i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20. In Illinois i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19 (ora locale). In Maine i seggi aprono tra le 6 e le 10, a seconda della popolazione del comune, e chiudono alle 20. In Maryland i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20. In Massachusetts i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20, alcuni comuni possono aprire già alle 5.45. In Michigan i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale); la maggior parte dello Stato segue il fuso orario orientale (chiusura alle 20 ET), le quattro contee della parte occidentale dell’Upper Peninsula che rientrano nel fuso orario centrale (Dickinson, Gogebic, Iron, Menominee) chiudono alle 21 ET. In Mississippi i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale). In Missouri i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19 (ora locale). In New Jersey i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 20. In Oklahoma i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale). In Pennsylvania i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20. In Rhode Island i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20. In South Dakota i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale), sia nel fuso orario Central Time che in quello Mountain Time. Nelle zone che seguono il Central Time, i seggi chiudono alle 20 ET, mentre in quelle che seguono il Mountain Time chiudono alle 21 ET. In Tennessee i seggi aprono tra le 6 e le 10 e chiudono alle 20 Eastern Time. In Texas i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale). La maggior parte dello Stato segue il fuso orario Central Time (chiusura alle 20 ET), ma le contee di El Paso e Hudspeth seguono il Mountain Time (chiusura alle 21 ET). A Washington, D.C. i centri di voto aprono alle 7 e chiudono alle 20 ET.

CHIUSURA DEI SEGGI ALLE 20.30 EASTERN TIME (2.30 DI MERCOLEDÌ IN ITALIA) In Arkansas i seggi aprono alle 7.30 e chiudono alle 19.30 ora locale Central Time.

CHIUSURA DEI SEGGI ALLE 21 EASTERN TIME (3 DI MERCOLEDÌ IN ITALIA) In Arizona i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19 (ora locale). In Colorado, Stato in cui si vota principalmente per corrispondenza, il voto di persona termina alle 19 nel giorno delle elezioni. In Iowa i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale). In Kansas i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale), ma molte contee potrebbero chiudere alle 21 ET. In Louisiana i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 20 (ora locale). In Minnesota i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale). In Nebraska i seggi aprono alle 8 fuso orario centrale / 7 fuso orario delle Montagne Rocciose e chiudono alle 20 fuso orario centrale / 19 fuso orario delle Montagne Rocciose. In tutto lo stato i seggi chiudono contemporaneamente. In Nuovo Messico i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 fuso orario delle Montagne Rocciose. Nello Stato di New York i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 21. In North Dakota gli orari sono stabiliti dalle commissioni di contea e variano dalle 19 alle 21 (fuso orario locale). Ciò corrisponde a un intervallo possibile dalle 20 alle 23 ET, nei due fusi orari dello Stato. In Wisconsin i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20 (fuso orario locale). In Wyoming i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19.

CHIUSURA DEI SEGGI ALLE 22 EASTERN TIME (4 DI MERCOLEDÌ IN ITALIA) In Idaho i seggi elettorali aprono alle 8 e chiudono alle 20 (ora locale). In Montana per le elezioni che prevedono il voto ai seggi, questi devono rimanere aperti dalle 7 alle 20 (ora locale). In Nevada i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale). In Utah i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale).

CHIUSURA DEI SEGGI ALLE 23 EASTERN TIME (5 DI MERCOLEDÌ IN ITALIA) In California i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale). In Oregon il termine ultimo per la consegna delle schede elettorali è fissato alle 20 (ora locale). Il voto avviene esclusivamente per posta. Nello Stato di Washington le schede devono essere depositate in un’urna ufficiale entro le 20 del giorno delle elezioni. Il voto avviene esclusivamente per posta.

CHIUSURA DEI SEGGI ALLE 24 EASTERN TIME (6 DI MERCOLEDÌ IN ITALIA) In Alaska i seggi elettorali aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale). Alle Hawaii i centri di assistenza agli elettori e le urne per la raccolta delle schede chiudono alle 19, il voto avviene esclusivamente per posta.