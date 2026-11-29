Lorenzo Musetti ha sconfitto Rafael Jodar nella prima partita del singolare, Carlos Alcaraz ha avuto la meglio contro Flavio Cobolli nella seconda. Necessariamente, per la Davis 2026 sarà necessario il doppio. Il capitano azzurro, Filippo Volandri, sceglie di schierare Lorenzo Musetti, in stato di grazia, accanto ad Andrea Vavassori. Il capitano degli spagnoli, David Ferrer, schiera Carlos Alcaraz contro Marcel Granollers.

La gara in diretta: 2° set

6° game - Al servizio torna Musetti: uno-due micidiale tra Lorenzo e Andrea, un punto a testa per il 30-0. Infallibile, con lo smash, Vavassori per il 40-0. Si chiude alla grande con l’ace di Musetti, 3-3.

5° game - In battuta per la Spagna c’è Alcaraz: anche in questo game si gioca punto a punto, 30-30 e grande equilibrio. Musetti manda lungo un pallonetto, 40-30. Vavassori infila il lato di Granollers con una gran risposta, parità. La coppia spagnola mette in campo due punti consecutivi, 3-2.

4° game - Al servizio c’è Vavassori, grande equilibrio in questo game, un punto a testa fino al 30-30. Andrea mette in campo una gran prima di servizio, 40-30, poi il dritto di Granollers si spegne fuori, 2-2. Gli azzurri escono bene da un game molto complicato.

3° game - Al servizio Granollers, arriva un doppio fallo per gli spagnoli (15-15), poi la coppia avversaria è brava a salire 40-15, con la prima si conquistano il punto del 2-1.

2° game - È il turno di Musetti che comincia con un ace al centro, poi arriva una gran prima (30-0). Lo smash di Vavassori vale il 40-0, chiudono agevolmente 1-1 un game dominato lasciando a zero punti la coppia spagnola.

1° game - Al rientro in campo ricomincia la Spagna a servire con Alcaraz ma sono due i punti degli azzurri da urlo, prima con Musetti e poi con Vavassori in risposta, 0-30. Gli spagnoli recuperano (30-30), poi Carlos con la prima porta il punteggio 40-30. Granollers chiude, 1-0.

Gli azzurri vincono il primo set

8° game - Al servizio tocca a Vavassori provare a chiudere il primo set: Musetti è appostato sotto rete e non sbaglia, 15-0. Andrea mette in campo il secondo ace della partita, 30-0, ma poi sbaglia con il dritto (30-15). Una gran prima seguito da uno smash di Andrea vale il 40-15, doppio set point. Un’altra prima vincente, arriva il 6-2 dopo 38 minuti.

7° game - In battuta torna lo specialista spagnolo, Granollers, subito “fulminato” da una risposta con il dritto di Musetti in stato di grazia. Sul 15-15 altro punto per gli azzurri con Vavassori, la risposta degli spagnoli si spegne fuori (15-30). La prima è efficace anche per gli avversari, 30-30. Il rovescio di Lorenzo va fuori, 40-30 ma poi l’ennesima risposta da campione di Musetti costringe Granollers all’errore, 40-40. Dopo due parità consecutive, c’è l’ errore di Alcaraz e palla break per l’Italia

6° game - In battuta è la volta di Lorenzo Musetti: da 0-15 a 40-15, la coppia azzurra gioca bene e soprattutto la posizione in campo è quella che fa la differenza oltre al servizio del carrarino che chiude alla grande con un ace, 4-2.

5° game - Turno di servizio per Alcaraz che fa tutto per bene, 30-0. Vavassori è bravissimo e rapidissimo sotto rete a spiazzare gli avversari per il 30-15. Nessuna indecisione per Granollers che chiude con lo smash, 40-15 e successivamente arriva il punto, 3-2.

4° game - In battuta tocca a Vavassori: ottime prime di servizio, Alcaraz sbaglia due volte con il dritto che esce fuori, 30-0. Poi un grande ace a 230 km/h di Andrea, 40-0. Gran prima, poi smash sotto rete di Musetti, 3-1 e break consolidato.

3° game - Al servizio adesso c’è Granollers: subito un errore poi un gran risposta di Vavassori per lo 0-30. Grandi applausi per gli scambi e la “parata” di Vavassori sotto rete, 0-40 e tre palle break per gli azzurri. La prima viene annullata con un gran servizio di Granollers, non più la seconda con una gran risposta di Musetti, l’Italia strappa il servizio alla Spagna e sale 2-1.

2° game - Al cambio di campo è Lorenzo Musetti il primo dei due azzurri al servizio: 0-15 ma poi dagli spalti c’è la richiesta di un intervento medico. Il gioco viene fermato, si accendono i riflettori alla BolognaFiere Arena. Dopo alcuni minuti si riprende, la persona che ha accusato un malore viene portata via in barella tra gli applausi della gente e dei protagonisti in campo. Musetti è bravo con il dritto, risponde subito Alcaraz con la stessa moneta, 15-30. Ancora una volta Carlos mette in campo un passante vincente, 15-40 e due palle break. Lorenzo annulla la prima (30-40), Vavassori annulla anche la seconda, parità. Con due punti consecutivi, arriva l’1-1.

1° game - Inizia la gara, al servizio gli spagnoli con Alcaraz: 30-0 poi con il polso Musetti compie un’altra magia di giornata, 30-15. La risposta aggressiva di Vavassori, con il dritto, si perde fuori dunque 40-15, poi Carlos indovina la traiettoria giusta, 1-0 per la Spagna.