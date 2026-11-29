L’ultimo atto. Da un lato gli azzurri di Volandri orfani di Jannik Sinner ma che hanno ampiamente dimostrato di essere in grado di raggiungere risultati straordinari con Musetti, Cobolli, Berrettini e Vavassori come dimostrato contro Corea del Sud e Repubblica Ceca. Dall’altra parte c’è una Spagna agguerrita e favorita con Alcaraz e Jodar che vogliono riportare il titolo che manca dal 2019. La prima gara vede Lorenzo Musetti contro Rafael Jodar, poi toccherà a Flavio Cobolli affrontare Carlos Alcaraz: per l’eventuale doppio, le scelte di Volandri sembrano orientate su Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. In diretta le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale.

6° game - “Questo è il tennis”, commentano i telecronisti della Rai. Sul servizio di Jodar, arriva il primo punto (0-15) di Musetti con un rovescio incredibile. Lo spagnolo va fuori giri e sbaglia con il dritto, 0-30. Ingiocabile, Lorenzo è stellare un’altra volta con il rovescio, va 0-40 e ottiene altre tre palle break.

5° game - Musetti torna al servizio, l’azzurro è perfetto con servizio e dritto, punteggio di 40-15. Con uno smash sotto rete Lorenzo ottiene il 4-1, fino a questo momento una gara perfetta.

4° game - Prima un rovescio lungolinea a una mano, poi un dritto perentorio: 0-30 Musetti che strappa applausi da tutto il palazzetto. Un dritto impressionante, vincente, vale lo 0-40 e tre palle break per l’azzurro. Jodar ne recupera soltanto uno, di punto, poi Lorenzo ottiene il break e sale 3-1.

3° game - Ancora molto bene al servizio Lorenzo che è centrato e preciso con le prime di servizio. Lo scambio più lungo della gara, fin qui, lo vince Musetti che va 40-15. Jodar è un osso duro ma il suo dritto poi si infrange in rete, tra il coro “Italia, Italia” l’azzurro sale 2-1.

2° game - Adesso è il primo turno di servizio di Jodar: straordinario Musetti che strappa applausi con un pallonetto capolavoro che vale il 30-30. Un grande punto di Rafael vale il 40-30, poi arriva l’1-1.

1° game: La gara inizia con il servizio di Musetti, subito scambi intensi e punteggio di 30-30. Con il back la palla finisce sul nastro, subito palla break per Jodar (30-40). Una gran prima di servizio costringe all’errore Jodar, parità. Dopo una serie di vantaggi e nuove parità, Lorenzo porta avanti l’Italia 1-0.