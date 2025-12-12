"Abbattere barriere. Sarà la sfida potente delle paralimpiadi"

"Milano Cortina 2026 sarà una tappa cruciale per il movimento paralimpico italiano. Non è solo un grande evento sportivo ma anche un'occasione unica capace di generare cultura, inclusione e consapevolezza". Così il Presidente del Comitato italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis che ieri, al 47mo piano della Torre Allianz, ha presentato la roadmap dei Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina.

É stata l'occasione per approfondire molti tempi legati ai Giochi e a ciò che rappresentano per il movimento paralimpico e per la disabilità in senso più largo: "Milano-Cortina 2026 è un'opportunità straordinaria per valorizzare il talento, la passione e la determinazione dei nostri atleti paralimpici ma anche per promuovere una visione di Paese più attenta, consapevole e inclusiva - ha spiegato il Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli -. I Giochi lanceranno un messaggio potente e cioè che lo sport è uno strumento che abbatte barriere e contribuisce a promuovere una nuova prospettiva che ci chiede di vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti"

Come sempre, fondamentale saranno la comunicazione e la copertura televisiva che porterà in una vetrina mondiale Milano-Cortina 2026: "Dalle Paralimpiadi di Vancouver 2010 la Rai è la tv pubblica che trasmette più ore dei giochi e continueremo a fare squadra con il CIP anche per Milano-Cortina, perché nulla è più inclusivo della maglia azzurra- ha assicurato il direttore di Raisport Paolo Petrecca- Oltre 100 ore di dirette su Raidue e Raisport, oltre 70 ore di repliche con il meglio della giornata paralimpica, due rubriche: la prima in apertura di giornata per presentare ciò che avverrà e la storica Sportabilia in chiusura per riassumere quello che è accaduto con i contributi che arriveranno da Casa Paralimpica Italia".

Milano, città che ospiterà le gare di Para Ice Hockey, vedrà il "cuore" istituzionale dei Giochi alla Torre Allianz dove sarà allestita un'area hospitality e un hub di rappresentanza per eventi, realzioi, incontri Non solo. É stato presentato anche il progetto delle Hospitality House paralimpiche che saranno luogo di scambio e incontro tra tutt i protagonisti dei Giochi.

E poi

gi atleti che ieri hanno visto una rappresentanza della Squadra Azzurra del Para Ice Hockey e del Curling in carrozzina accolta sul palco per un momento di tributo, con brevi testimonianze di Andrea Macrì e Angela Menardi.