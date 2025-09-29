Acea Heritage, dalla luce all'acqua una mostra per raccontare l'azienda

Una mostra per raccontare la storia e la cultura di Acea, un viaggio tra opere, documenti e oggetti per scoprire come il primo operatore idrico in Italia, nei suoi 116 anni di attività, ha contribuito alla crescita economica, sociale e civile del Paese. Si chiama Acea Heritage lo spazio espositivo allestito nell'ex salone del pubblico della storica sede di piazzale Ostiense e fa parte della rete di Museimpresa, Associazione Italiana di Archivi Musei d'Impresa che riunisce la storia delle imprese italiane d'eccellenza. Si sviluppa in un'area espositiva ibrida, pensata come luogo di incontro, scoperta e dialogo. Il progetto si propone come ponte tra memoria industriale e innovazione, raccontando l'evoluzione della città attraverso la lente dei servizi pubblici. La missione di Acea Heritage è rendere accessibile la storia dell'impresa e il suo impatto sul tessuto urbano e sociale, attraverso un percorso che unisce arte, design, architettura e tecnologia.

L'esposizione include fotografie d'archivio, oggetti di ingegneria, opere d'arte e documenti storici, offrendo una narrazione immersiva dei momenti salienti della crescita di Roma.

Arte, design e architettura a Palazzo, un viaggio tra le opere di Gino Marotta, alcune inedite, e Pietro De Laurentiis, due artisti che hanno lavorato alle sculture monumentali di Acea: sono esposte, su una superficie di 1.300 metri quadri, 70 tra disegni, bozzetti, sculture e manoscritti.

Acea Heritage ospita anche un archivio fisico di 31mila foto dal fondo fotografico storico aziendale e una biblioteca con oltre 600 volumi e pubblicazioni. "Acea Heritage rappresenta la storia e la cultura di Acea e dell'Italia, raccontandole attraverso oggetti, documenti e opere spiega l'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo - Qui sarà possibile scoprire come Acea ha contribuito alla crescita economica, sociale e civile del nostro Paese: il patrimonio storico esposto è unico e rappresenta la nostra creatività e il nostro impegno per la qualità. Siamo orgogliosi di poter condividere i nostri spazi con la collettività e di poter raccontare la nostra storia".

Non solo una mostra, quindi, ma uno spazio a vocazione culturale dove consultare l'archivio storico, partecipare a convegni, attività formative o leggere libri. Inoltre, l'esposizione esplorerà l'architettura del palazzo e della fontana monumentale, progettati dagli architetti Quaroni, Macrì e Romitelli, i documenti d'archivio, il fondo fotografico e gli strumenti industriali quali contatori, amperometri, voltmetri e lampade di varie epoche. Acea Heritage è un'occasione unica per riflettere sulla modernità e sull'architettura modulare a Roma.

La mostra è curata da Acea in collaborazione con gli archivi Gino Marotta e Pietro De Laurentiis e offre un nuovo spazio culturale per la città. Dal mese di settembre, lo spazio, già aperto per i dipendenti, è visitabile anche dal pubblico su prenotazione, per dare la possibilità a tutti di scoprire la storia e il progresso tecnologico e sociale della Capitale.