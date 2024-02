Addio Apollo Creed, sei stato mitico

Carl Weathers è morto nella giornata di giovedì 1 febbraio 2024 all'età di 76 anni.

L'attore era famoso per aver avuto il ruolo di Apollo Creed nei primi quattro film di Rocky e per aver recitato in film come The Predator. Recentemente la star aveva fatto parte del cast della serie The Mandalorian, uno spin off di Guerre stellari.

La famiglia ha dichiarato: «Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la morte di Carl Weathers; è morto pacificamente nel sonno giovedì 1 febbraio 2024. Carl era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria. Attraverso il suo contributo ai film, alla televisione, all'arte e allo sport, ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e in varie generazioni. Era un amato fratello, padre, nonno, partner e amico».

Resterà nella storia per il ruolo di Apollo Creed, prima vincitore di misura sul Rocky di Sylvester Stallone, nel primo film della saga, e successivamente suo mentore. Nel celebre quarto capitolo, morirà per patriottismo a stelle e strisce sotto i colpi implacabili di Ivan Drago (Dolph Lungren), gigantesco e spietato pugile sovietico. Si parlò a lungo della rivalità anche fuori dal set tra Lungren e Weathers, ma alla fine la storia risultò essere una trovata del marketing per spingere sul «realismo» dei combattimenti nella pellicola. Ma se Lungren era un campione di karate, Weathers era stato un giocatore professionista di football americano, e la carriera di attore fu per lui un autentico salto nel buio. Weathers frequentò prima la Long Beach Polytechnic High School, per poi passare alla San Diego State University. A San Diego diventò giocatore di football americano per una squadra locale. Successivamente, nel 1970, passò al professionismo e giocò per una stagione nei Oakland Raiders, nel ruolo di linebacker. Nel 1971 passò al football canadese (Canadian Football League), nei British Columbia Lions, per rimanervi fino al 1974, data del suo ritiro dall'attività agonistica. I primi ruoli furono sul piccolo schermo in serie tv quali Good Times, Kung Fu, S.W.A.T., L'uomo da sei milioni di dollari. RS