Addio a Colombo, inventò la telecronaca a due voci

Se n'è andato a 79 anni Luigi Roberto Colombo: giornalista, conduttore tivù e una delle voci più riconoscibili della telecronaca sportiva italiana. Nato a Cesano Maderno il 9 aprile 1947, è stato per oltre 40 anni un protagonista del racconto televisivo del calcio e un innovatore. La sua carriera comincia nel 1977 a TWM 66, dove lavora con i fratelli Calindri e a Tiziana Ferrario. Passa a Telemilano 58, emittente che diventerà Canale 5 e partecipa alla trasmissione sportiva Milan-Inter Club accanto a Mike Bongiorno, Gianni Rivera e Bruno Longhi. Nel 1981 la svolta: Colombo approda a Telemontecarlo, dove per 15 anni è responsabile dello sport e telecronista, entrando nella storia del giornalismo sportivo televisivo quando, il 14 marzo, durante la finale di Coppa di Lega inglese Liverpool-West Ham United, introduce la telecronaca "a due voci", affiancato da José Altafini. Una modello imitato da tutti che Colombo perfezionerà con spalle tecniche come Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli. La sua voce accompagna tutte le finali di Coppa dei Campioni e Coppa delle Coppe dal 1981 al 1991. Nel 1985 commenta con Bruno Pizzul, la tragica finale Juventus-Liverpool all'Heysel, dove persero la vita 39 tifosi. Segue da inviato quattro Mondiali, dal 1982 al 1994 e racconta con Altafini il trionfo azzurro al Santiago Bernabéu. A questi si aggiungono tre Europei, tre Olimpiadi (1984, 1988, 1992) e oltre 500 partite internazionali. Dopo Telemontecarlo, Colombo commenta incontri internazionali per Stream TV e per la TV Svizzera, poi le gare della Confederations Cup 2003 sul circuito di Antenna 3. È uno dei telecronisti principali della piattaforma Gioco Calcio, dove ricompone la storica coppia con Bulgarelli.

Oltre alla telecronaca, Colombo è stato autore e conduttore di programmi sportivi: A casa di Sandro con Sandro Mazzola, Milan-Inter Club con Mike Bongiorno e Gianni Rivera, Quasigol con Michel Platini, Gianni Brera e Fabio Capello, Viva Messico con Paolo Rossi e Antonio Cabrini, Galagoal Italia '90 con Pelé, Falcão, Boniek, Bulgarelli, Altafini e Alba Parietti, Mondocalcio con Bulgarelli, Altafini, Chinaglia e Diego Armando Maradona, Zona Odeon con Vujadin Boskov e Cabrini.