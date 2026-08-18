“Ancora sottoposto a sedazione farmacologica”: come sta Trepy

Pur nella criticità del quadro clinico generale, migliorano le condizioni di salute del giovane attaccante francese del Cagliari, il 20enne Yael Trepy, che ha rischiato l’annegamento in un piscina ed è stato salvato dall’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari dove si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva.

Come sta adesso

L’area comunicazione del Cagliari Calcio scrive sul proprio sito web che Trepy “è ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree, con miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero”. Inoltre, il giovane calciatore è senza febbre e continua a fare la terapia antibiotica oltre agli accertamenti microbiologici. Rimane stabile la funzione cardiocircolatoria. Fortunatamente, quindi, Yael risponde alle terapie che gli stanno somministrando i medici dell’ospedale sardo.

Qual è il programma di recupero

La paura è stata tanta anche dopo il ricovero dal momento che nella giornata di ieri, i medici che lo hanno in cura hanno evidenziato, tramite Tac, l’enorme quantità di liquido presente nei suoi polmoni.

“Nella giornata odierna, previa rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, e qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato, è prevista la progressiva riduzione della sedazione, con rivalutazione della risposta clinica del paziente”, conclude la nota del Cagliari.

Dunque, il coma farmacologico rimane ma se dovessero continuare a esserci i miglioramenti che tutti si augurano, potrebbe presto uscire da questa condizione. La società invita tutti a rispettare la sua privacy e quella della famiglia con eventuali nuovi aggiornamenti ove disponibili.