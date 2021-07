Agenti speciali, motori e un pizzico di horror

La bella notizia è che, in questa estate 2021, gli italiani potranno tornare, anche in vacanza, al cinema. La domanda è: ci saranno film che potranno distrarli dalle vongolate in riva al mare? Volendo, sì. A cominciare dalla spassosa trilogia dedicata all'agente speciale 117, protagonista di una fortunata serie di romanzi scritta da Jean Bruce. A differenza del più famoso collega 007, quello che incarna, divinamente, Jean Dujardin, ne è la parodia, in una commedia che riesce a deridere, in maniera seria (sembra strano, ma è così) i film di spionaggio degli anni '50. E pensare che Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica Missione Cairo, già nelle sale, è stato girato nel lontano 2006, pur mantenendo freschezza e simpatia. Il 29/7, sempre firmato da Hazanavicius, arriva il sequel Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica Missione Rio, mentre occorrerà aspettare settembre per vedere la fine della trilogia, ribattezzata Allarme rosso in Africa (diretta da Bedos). Se amate i blockbuster testosteronici, ecco che il 18 agosto (con anteprime nelle località vacanziere) sbarca Fast & Furious 9, con Dominic Toretto ancora inossidabile protagonista di questo ennesimo capitolo della saga donne e motori.

Gli adolescenti, invece, si saranno segnati la data del 5 agosto, giorno di uscita di The Suicide Squad - Missione Suicida, che è il reboot del cult Suicide Squad, interpretato da una strepitosa Margot Robbie. Siccome con lo smartphone, ormai, si porta Netflix dove si vuole, il consiglio è di scaricarvi e poi vedere, sdraiati sotto l'ombrellone, il riuscito A classic horror story che, a differenza di quello che potrebbe far pensare il titolo, è italiano, come il duo De Feo-Strippoli, che lo dirige molto bene. Una pellicola (anche se tali non sono più) che ti spiazza, inducendoti a pensare alla «classica storia horror» e che, invece, tra vari colpi di scena, ti porta da tutta un'altra parte, bella sorpresa stagionale. Chi ha Disney+, invece, potrà noleggiare l'avventuroso (esce anche in sala) Jungle Cruise, con Dwayne Johnson, ispirato alla storica attrazione della Casa di Topolino. In attesa, il 26 agosto, di ripartire alla grande grazie al seguito di Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, con la coppia Cortellesi-Albanese.