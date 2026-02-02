Allerta autonomi. La Lega: "Si chiudano tutti i centri sociali"

Dopo la devastazione e la brutale aggressione agli agenti al termine del corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino, a Milano sale l'allerta per l'apertura delle Olimpiadi: a quel corteo, infatti, c'erano anche militanti di alcuni centri sociali milanesi. Ecco dunque che la Lega ha deciso di mettere un punto fermo preparando una richiesta formale alla Prefettura perchè "chiuda tutti i centri sociali della città". "Con le immagini di sabato a Torino - spiega il capogruppo del Carroccio in Comune Alessandro Verri - si è raggiunto un punto di non ritorno: è arrivato il momento che il Prefetto Claudio Sgaraglia e il sindaco Beppe Sala prendano una posizione forte e definitiva sui centri sociali, che non sono altro che un covo di odiatori".

Per il capogruppo del Pd in Regione Pierfrancesco Majorno "il parallelismo con Torino è ridicolo. E la dimostrazione sta nella storia e nel comportamento del Leoncavallo. Chiudere i luoghi di socialità è sbagliato, l'importante è che non ci siano mai manifestazioni di violenza".

Per quanto riguarda la manifestazione nazionale degli autonomi annunciata per sabato secondo Verri "sarebbe necessario che, come diciamo da tempo, gli organizzatori di qualsiasi corteo diano garanzie personali ed economiche". Per Majorino "nessuno è tanto folle da replicare le scene di ieri" .

Prevede una città messa a ferro e fuoco, come avvenne il 1 maggio 2015 con i "No Expo" Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Comune: "Ciò che è andato in scena sabato a Torino sono le prove generali di quanto avverrà a Milano sabato, con la manifestazione nazionale dei centri sociali. Quelle immagini fanno arrabbiare e preoccupano moltissimo. Chiedo che ci sia la massima allerta ma mi sembra che con 6mila agenti schierati in quei giorni, le forze dell'ordine siano pronte".

In tutto ciò il sindaco tace. "Come abbiamo detto più volte ci vorrebbe una persona dedicata alla sicurezza, soprattutto in momenti come questo - sottolinea il capogruppo di FdI in Comune Riccardo Truppo a due settimane dalla decisione del sindaco di tenere per sè le deleghe - . La si fa facile ma così non è. Siamo al surreale: qualsiasi ente locale ha un assessore alla Sicurezza, e Milano no. Questo evidenzia non solo la mancanza di consapevolezza da parte del sindaco del problema, ma addirittura la negazione di un problema".

La maratona anti Olimpiadi, guidata da sinistra, sindacati e autonomi, ha preso il via sabato con il presidio "No Ice", ma andrà avanti sempre più accesa con appuntamenti che si concentreranno da giovedì a sabato, con il grande corteo nazionale dei centri sociali in partenza da piazza Medaglie d'Oro, a due passi dal Villaggio Olimpico per arrivare all'Arena Santa Giulia dove si disputeranno le gare di hockey. Al momento però non è stato dato alcun preavviso alla Questura da parte degli organizzatori.

La memoria va all'assalto alla Stazione Centrale del 22 settembre, ma soprattuttto a quel 1 maggio 2015. La tensione è alle stelle tanto che la manifestazon di Usb annunciata per venerdì in piazza Scala con l'attivista Chris Smalls è stata spostata in piazza Leonardo da Vinci: "Quel giorno il centro sarà chiuso ad ogni forma di aggregazione e di dissenso, così come gran parte della città" tuonano i sindacalisti.

Massima attenzione da parte del Viminale sulla città dove si troveranno una buona parte dei 6000 agenti previsti per la durata dei Giochi, che sono sempre state un palcoscenico per le più diverse proteste. Da non dimenticare le manifestazioni pro Pal che sono già andate in scena con il passaggio della fiamma lungo l'Italia, fiamma che attraverserà la città giovedì e venerdì.

Sempre giovedì l'allerta sarà massima per la cena di gala con una cinquantina di capi di stato e ministri, a partire dal vicepresidente americano JD Vance accompagnato dal segretario di Stato Marco Rubio, con l'intera area attorno alla Fabbrica del Vapore chiusa al traffico dalle 14 alle 24. Venerdì la zona rossa attorno al Meazza scatta dalle 13 alle 24.