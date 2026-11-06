Lubamba o Ravetto

Chi è la Miss del Futuro Nazionale di Roberto Vannacci? Agli incontri del nuovo partito (pericolosamente in calo nei sondaggi) ci sono due dame a fronteggiarsi: da una parte la bella Laura Ravetto, che ha lasciato la Lega, dopo aver lasciato Forza Italia, e si è buttata a capofitto su FN (anche se deputata lo è diventata con i voti dati dagli elettori quando era nella Lega); dall’altra c’è la prorompente Sylvie Lubamba, ex modella di colore, che dopo aver rincorso per anni Matteo Salvini (era stata tra le tre più grandi promotrici del libro di Salvini Controvento) ha subito seguito il generale fin dal primo momento, dicendo: «Sarò sempre al suo fianco». Ma al suo fianco adesso si sono ritrovate in due e per i vannacciani sono due protagoniste. Ma a chi andrà il titolo di testa?