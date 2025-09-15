Addio a Ricky Hatton, l'ex pugile è stato trovato morto in casa

È scomparso all'età di 46 anni l'ex pugile Ricky Hatton. L'uomo è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione ad Hyde, nella Greater Manchester, nord-ovest dell'Inghilterra. Avrebbe dovuto tornate sul ring fra qualche mese, e invece è arrivata la triste notizia.

Nato a Stockport il 6 ottobre 1978 Richard John Hatton è stato uno dei pugili più noti al mondo, e un motivo d'orgoglio per l'Inghilterra. The Hitman, così era stato ribattezzato, ha conseguito diversi titoli mondiali, confermandosi come il pugile britannico più vincente della sua generazione. Hatton è stato campione IBF e WBA dei pesi superleggeri, WBA dei welter e IBO dei superwelter, con 45 vittorie su 48 scontri. Nella sua carriera ha lottato e vinto contro avversari come Kostya Tszyu e José Luis Castillo. Ha poi affrontato anche grandi lottatori come Floyd Mayweather e Manny Pacquaio, perdendo con onore.

Hatton si era ritirato ufficialmente nel 2011, ma ha comunque continuato a dedicarsi alla boxe come dirigente sportivo e allenatore. La sua memoria è rimasta indelebile nei cuori dei suoi fan. Aveva poi commosso la sua decisione di rivelare di aver sofferto di problemi di salute mentale.

L'uomo è stato trovato morto fra le mura domestiche nella giornata di ieri, domenica 14 settembre. La polizia ha però fatto sapere che le circostanze non fanno pensare a qualcosa di sospetto. Sappiamo tuttavia che Hatton intendeva tornare sul ring: aveva infatti parlato di un incontro da disputare a Dubai a dicembre di questo anno, contro Eisa Al Dah. La sua morte, arrivata a soli 46 anni, ha sconvolto il mondo.

"Oggi abbiamo perso non solo uno dei più grandi pugili britannici, ma un amico, un mentore, un guerriero" , ha scritto su X l'ex campione del mondo Amir Khan. " Come molti, è stato uno dei miei primi introduzioni alla boxe.

Ciò che Hitman ha fatto non solo per la boxe britannica, ma per la boxe in generale, vivrà per sempre", ha commentato la campionessa

Un portavoce della polizia ha spiegato che gli agenti sono stati chiamati a intervenire intorno alle 6.45, e hanno trovato il corpo senza vita.