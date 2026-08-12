Altra medaglia per l’Italia agli Europei di atletica: Sara Fantini è d’argento nel martello

Sara Fantini conquista la medaglia d’argento nella finale del martello femminile, agli Europei di atletica, in corso di svolgimento a Birmingham. L’azzurra comincia col piede giusto la gara, piazzando subito un ottimo lancio di 74.35. Poi prosegue con una solida serie che la porta dopo un nullo a 73.81, 74.11 73.41 e 72.14. Una prova che non basta per confermarsi sul tetto d’Europa conquistato due anni fa a Roma. Raggiunge così il suo terzo podio consecutivo dopo il bronzo di Monaco di Baviera 2022 e l’oro di Roma 2024. Trionfa la finlandese Silja Kosonen, oro con il suo 76,28, chiudendo la sua performance con un altro grande 75,47 che le sarebbe valso comunque la vittoria. Bronzo per la norvegese Beatrice Nedberge Llano con 72,88. Delude la grande favorita della vigilia l’altra finlandese Krista Tervo, 29 anni, che commette tre nulli e viene eliminata. Si tratta della quinta medaglia per l’Italia agli Europei, al terzo giorno della kermesse continentale, con due ori (Fabbri e Battocletti), due argenti (Fantini e Weir), un bronzo (Majori).

Chi è Sara Fantini

Sara Fantini è la regina italiana del lancio del martello: campionessa europea a Roma 2024, detentrice del record nazionale con 75,77 metri e dieci titoli italiani consecutivi. Nata a Fidenza, in provincia di Parma, il 16 settembre 1997. Viene da una famiglia di sportivi: il padre Corrado Fantini è stato pesista finalista olimpico ad Atlanta 1996, la madre Paola Iemmi una giavellottista, ed è proprio la mamma ad allenarla ancora oggi, Nel biennio juniores fa incetta di successi, vincendo cinque finali su sei, con due titoli italiani under 20. Nel giugno 2019 supera per la prima volta i 70 metri e conquista il pass per i Mondiali di Doha.

Il 2022 è l’anno dei record con il primato italiano con 74,38 metri, superando dopo 17 anni il 73,59 di Ester Balassini. Undici giorni dopo lo porta a 74,86 a Trnava, e il 18 giugno a Madrid vola fino a 75,77 metri. Nello stesso anno è quarta ai Mondiali di Eugene e conquista il bronzo europeo a Monaco con 71,58. Nel 2023 vince l’oro agli Europei a squadre di Chorzow e chiude sesta ai Mondiali di Budapest. Il 10 giugno 2024 arriva il capolavoro: l’oro agli Europei di Roma con 74,18 metri. Alle Olimpiadi di Parigi è dodicesima. Nel 2025 è settima ai Mondiali di Tokyo con 73,06.