Europei di nuoto, a Ceccon il bronzo nei 200 dorso

Thomas Ceccon vince la medaglia di bronzo nei 200 dorso dei campionati europei di nuoto di Parigi. L’azzurro, partito dalla corsia 8, ha chiuso la gara in 1′53″96. Oro all’ungherese Hubert Kos in 1′53″08, secondo in rimonta il greco Apostolos Siskos (1′53″81). Ceccon era secondo prima dell’ultima vasca.

“Ancora una volta sono venuto qui per fare i tempi, questa è la gara dove ci tenevo di più”, ha detto Ceccon ai microfoni di Raidue. “Ho lavorato tanto quest’anno, mi vengono gli occhi lucidi, ho sofferto tanto in allenamento che parte da gennaio, ho fatto tanti chilometri in più. Erano più le volte che non avevo voglia ed ero stanco, ma ci ho sempre provato. Il 200 è così faticoso che ti dà più soddisfazione rispetto ad un 50, la fatica dei 200 parte prima, è mentale e su questo aspetto sono più debole. È bello migliorare nel nuoto, fare il proprio miglior tempo vuol dire che stai progredendo. Era da anni che non riuscivo a fare bene questa distanza, sono veramente contento, la detesto ma se aggiustata bene con un passaggio meno aggressivo si poteva fare anche meglio. A fine campionato serve tirare una linea, fare bene i 50 o bene i 200 dorso entrambi è difficile. Gli specialisti si specializzano sempre di più. Bisognerà trarre le somme e fare scelte. Oppure no. E continuare a fare tutto. Faremo i giusti accorgimenti”.