Europei nuoto, bronzo per Pilato nei 100 rana

Con una grande prestazione Benedetta Pilato conquista la medaglia di bronzo nei 100 rana agli Europei di Parigi. L’azzurra chiude in 1′05′'89. Oro per Evans, argento a McSharry. Lisa Angiolini chiude ottava.

“Sono molto contenta - ha detto PIlato ai microfoni della Rai - non posso dire nient’altro, vale tanto questa medaglia, è anche molto carina, poi abbiamo anche la nuova mascotte, non potevo chiedere di meglio. È stato un anno pieno di imprevisti e difficoltà, sono contenta di come le ho affrontate e superate, mi dà tanta fiducia, significa che sto diventando grande”.