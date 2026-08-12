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Europei nuoto, bronzo per Pilato nei 100 rana

Buona prestazione per l’azzurra, che fino ai 60 metri era prima: “È stato un anno complicato, me lo merito”

Redazione web
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Con una grande prestazione Benedetta Pilato conquista la medaglia di bronzo nei 100 rana agli Europei di Parigi. L’azzurra chiude in 1′05′'89. Oro per Evans, argento a McSharry. Lisa Angiolini chiude ottava.

“Sono molto contenta - ha detto PIlato ai microfoni della Rai - non posso dire nient’altro, vale tanto questa medaglia, è anche molto carina, poi abbiamo anche la nuova mascotte, non potevo chiedere di meglio. È stato un anno pieno di imprevisti e difficoltà, sono contenta di come le ho affrontate e superate, mi dà tanta fiducia, significa che sto diventando grande”.

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