Bereguardo e Tadolina, i miler si confrontano

Il Diario della Settimana

Martedì 9 maggio a Roma, nelle prove riservate alla generazione 2021 sulla distanza dei 1.000 metri p.d., un incrocio perfetto tra Fazio e Guerrieri. Gli allenatori si dividono perfettamente le piazze nelle due corse. Baby boss, allievo di Sebastiano Guerrieri, vince quella riservata ai maschi, secondo Jerry Jewels, terzo Supereroe. Il favorito ferma il cronometro a 58’64”. In quella riservata alle femmine, Talk to her allieva di Vincenzo Fazio vince e convince. Prestazione molto interessante della debuttante che batte la favorita Thuam Lang con autorevolezza. Terza è Villa Ascona. Tempo della vincitrice 58’98”. I fantini vincitori: Alberto Sanna sul maschio, Andrea Mezzatesta sulla femmina.

Mercoledì 10 maggio a Milano, nelle prove riservate alla generazione 2021 p.d., en plein della Scuderia Sagam che vince la prova dei maschi con Gaeli e quella delle femmine con Folgaria. Entrambi i cavalli vincono in bello stile, in sella Claudio Colombi, allenatore Stefano Botti. Tempo dei vincitori: 1m13’30”; 1m11’80”.

Registriamo la vittoria di Lyricus, il cavallo della Alma Racing, che dopo l’infortunio sembra aver finalmente e totalmente recuperato, vince con una lunghezza abbondante facendo un’ottima impressione, la distanza: 1000 metri pd.

Giovedì 11 maggio a Firenze otto al via per la prova riservata ai cavalli debuttanti di 2 anni sulla distanza dei 1.200 metri, vince Atlantico in bello stile e da favorito, Mario Sanna in sella allenamento di Stefano Botti. Tempo 1m13’50”.

Venerdì 12 maggio a Roma prova a vendere sui 1.000 metri, sei i soggetti che hanno partecipato… vince il favorito Follow dei Grif, in sella Alberto Sanna. Dopo il quarto posto al debutto, il cavallo allenato da Melania Cascione offre una prestazione significativa. Parte in testa e respinge gli assalti di Green hills Sweety, sul palo una lunghezza abbondante sul secondo. Tempo: 57’90”.

Nel fine settimana si corre Milano (San Siro), Siracusa (Al Mediterraneo) e Roma (Capannelle).

A San Siro

Va in scena il “Premio Bereguardo”, Listed Race per cavalli di 4 anni ed oltre. In pista i migliori miler italiani. Altra prova interessante, il “Premio Cavalchina”, un handicap limitato per stayer. Sette al via.

Commento tecnico : Premio “Cavalchina”, handicap limitato sulla distanza dei 2.800 metri per cavalli di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 7. Igazgato dopo la prestazione sfortunata della Coppa dell’Arno, si presenta alla prova milanese con il numero 1. Chelsea Garden è rientrato dopo 10 mesi di stop in una prova per dilettanti, dietro a Norton ma davanti a Brasilian Man e Cristal drake. Iskanderhon è il favorito visto il percorso pregresso ed i programmi. Mercantini dopo una buona stagione autunnale si è riposato, il rientro è stato in sordina, può correre molto bene.

Commento tecnico : Premio “Bereguardo”, LR sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 9. Aggenstein va alla ricerca del bis che può riuscire, dopo la parentesi in prove per dilettanti dove ha dominato, Attimo Fuggente torna nella categoria di competenza, sarà ancora competitivo?Canticchiando si merita questa prova e sarà ancora protagonista. Closer look, il 3 maggio ha raccolto quanto seminato, ma può continuare la mietitura. Il Grande Gatsby ha vinto l’ultima a Firenze passeggiando. Lord Sakay è dietro ad Aggenstein. Mordimi torna sulla distanza ideale, il nostro favorito. Terrible land e Win the best possono piazzare lo scatto vincente.

A Capannelle

Va in scena il “Premio Tadolina” Listed Race per cavalli femmine di 4 anni ed oltre. Anche qui le migliori italiane. Sulla carta c’è già la vincitrice, sul traguardo aspettiamo conferme. Il programma romano presenta anche il HP B “Bruno Agriformi” sulla distanza dei 2.000 metri per cavalli di 3 anni, 10 i partenti. A seguire l’analisi tecnica

Commento tecnico : Premio “Tadolina” LR sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli femmine di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 7. Corsa incerta anche se sulla carta sembrerebbe un match a due tra la vincitrice del Regina Elena 2022, Swipe up e Deadline che cerca la sua prima vittoria in Listed. Swipe up (in foto) è la nostra favorita, un pelino sotto Deadline, Incantatrice cerca il tris, White lips ed Hold on hanno il ruolo di guastatrici. Venere Rockeby dopo l’exploit del 1° maggio ci riprova, a pari peso però sarà durissima. Memo de d’alguer è rientrata in sordina e rimane l’outsider del gruppo.

Commento tecnico : Premio “Bruno Agriformi” Handicap Principale B sulla distanza dei 2.400 metri per cavalli di 3 anni, hanno accettato l’ingaggio in 10. Dopo il piazzamento nel Botticelli Budrio è il favorito d’obbligo della prova, Dayron è il controfavorito, Enrico dei grif vuole dare continuità all’ultima ottima prestazione. Io so io è l’ospite, dalla Sicilia per confermare tutti i progressi fatti sull’isola. Kazzam può ribaltare i pronostici. All’ottava uscita Permare si è tolto la qualifica di maiden, cerca conferma dopo la vittoria milanese. Cats Kiss ha corso 15 volte e solo una volta non è andata premio, cavalla regolarissima. Ersilia ha vinto a novembre, corre con costanza senza trovare gloria, corsa difficile. Last born e Acheso sono ancora maiden ma potrebbero stupire con il pesino.

Al Mediterraneo

Sei gare in programma, quella di maggiore qualità è la prima, la prova per debuttanti classe 2021 sulla distanza dei 1.200 metri: sette i partenti. Altra corsa di qualità, la terza, un handicap con 9 soggetti al via, NF: Biederman, Mitical mil, Bogota Gold.