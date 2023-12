La Capitale si prepara all’evento di marzo: già 11mila gli iscritti per la Acea Run Rome The Marathon

Sono 11 mila al momento gli iscritti alla Acea Run Rome The Marathon, di cui 7 mila sono stranieri. L'appuntamento è per il 17 marzo nella Capitale e si prevedono numeri molto più che raddoppiati da qui alla chiusura delle iscrizioni. Roma si prepara ad accogliere a marzo quasi 20 mila runner per la distanza regina e 40 mila totali andando a comprendere gli altri due contemporanei eventi che stanno anch’essi crescendo in maniera importante: la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5km. Corse o camminate che aprono lo sport e il movimento a tutti, perché Acea Run Rome The Marathon è per tutti e di tutte le età, bambini compresi.

Il sindaco Roberto Gualtieri oggi si compiace dei risultati: " In questi anni l’amministrazione Comunale insieme agli organizzatori ha dato il massimo e i risultati partecipativi stanno arrivando. Le emozioni che i maratoneti provano nel correre a Roma sono straordinarie e irripetibili, il fascino della Frecce Tricolore del marzo 2023 passate sui maratoneti in partenza è stato qualcosa di unico ". Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport, sottolinea, invece, l'unicità dell'evento, essendo questa maratona l'unica in " cui gli atleti corrono nella storia. Dal Circo Massimo al Colosseo passando per San Pietro, Castel Sant'Angelo, il Foro Italico, piazza del Popolo e piazza di Spagna. Una gara che si corre con le gambe ma anche con gli occhi e di cui siamo orgogliosi ".

Nelle tre precedenti edizioni, complessivamente, sono stati oltre 100mila gli iscritti, oltre 25mila nella sola maratona internazionale. Acea Run Rome The Marathon ha creato grandi emozioni ed aspettative, si è saputa modulare a seconda delle esigenze, facendo disputare la Special Edition nel settembre 2021 con una storica partenza all’alba con start alle 6.45 del mattino. La maratona prevede anche eventi collaterali, come l’Inno Nazionale cantato dal vivo dal tenore Carlo Assogna, i 40 eventi d’intrattenimento con giochi, spettacoli e musica lungo il percorso, la magia e lo stupore a marzo 2023 del sorvolo delle Frecce Tricolore abbinate ai festeggiamenti dei 100 anni dell’Aeronautica Militare.