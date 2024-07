"Carlotta, mi vuoi sposare?". La proposta di matrimonio di Maldini dopo l'argento alle Olimpiadi

Dalla pagina Instagram di Milano Cortina 2026

La mattina ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi e, poche ore dopo, ha incassato il "sì" dalla sua futura moglie. Quella di oggi sarà una giornata indimenticabile per Federico Nilo Maldini, reduce da una grande soddisfazione ai Giochi olimpici a cui si aggiunge la risposta affermativa ricevuta da Carlotta di fronte alla richiesta di matrimonio. Tutto è accaduto nel giro di poche ore, con l'azzurro che ha così messo la perfetta cornice a un giorno memorabile proprio nella città dell'amore.

" Ho detto: 'Se vinco le Olimpiadi mi sposo'. L'argento vale come vittoria, mi hanno detto. Carlotta, mi vuoi sposare? ", sono state le parole dell'azzurro. Inevitabili le lacrime per la gioia e la commozione, a cui sono seguiti baci e abbracci tra i due. Il video è stato postato dalla pagina Instagram di Milano Cortina 2026.

In mattinata una grande Italia si è presa la scena a Chateauroux dove, nella finale olimpica della pistola 10 metri, sono arrivate due medaglie: Federico Nilo Maldini ha guadagnato l'argento con 240.0, mentre Paolo Monna si è messo al collo il bronzo con 218.6. Due medaglie olimpiche che, in una finale di un livello così alto, rappresentano un tesoro per la Federazione. Ed ecco che nel pomeriggio per il 23enne nato a Bologna è arrivata una nuova fantastica notizia: si è piegato in ginocchio al cospetto della propria ragazza, le ha chiesto di sposarlo e ha ottenuto il tanto atteso "sì".

Dunque sono ore di grande gioia per Maldini, che ha colto la palla al balzo e ha avanzato la proposta di matrimonio. Con tanto di esito positivo. L'annuncio è arrivato dalle pagine social di Italia Team che, postando la foto della coppia, ha comunicato: " Ha detto sì! Federico Nilo Maldini, dopo i festeggiamenti a Casa Italia per la medaglia d'argento, ha colto l'attimo e ha chiesto alla sua Carlotta di sposarlo! ".

" È un'emozione incredibile. È tutto così grande per me. Sono molto felice di questo argento che significa molto per me e per i miei compagni. Non possiamo recriminarci nulla, abbiamo fatto una prestazione entrambi ottima e io sono estremamente soddisfatto. Non ho ancora capito cosa è successo, magari la prossima settimana lo capirò.

Ho pensato alla mia famiglia, alla mia fidanzata", aveva dichiarato Maldini dopo il secondo posto. E, forse, una parte del segreto del successo è stato proprio il pensiero alla sua compagna. Argento e nozze in vista, il tutto nella città dell'amore: una giornata che l'azzurro non dimenticherà mai.