Olimpiadi, apoteosi tiro a segno: Maldini e Monna argento e bronzo nella pistola da 10 metri

La domenica della spedizione olimpica italiana inizia nella maniera migliore possibile. Per la prima volta dal lontano 1932, due tiratori azzurri salgono sul podio della pistola ad aria compressa da 10 metri, portando a casa le medaglie di argento e bronzo. Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, arrivati alla finalissima dopo ottime qualificazioni, conducono per lunghi tratti la finale eliminando uno dopo l’altro i favoriti per la vittoria finale. Alla fine, però, i due azzurri devono inchinarsi al cinese Yu Xie, che vince l’oro con 9 decimi di vantaggio nei confronti di Maldini. Grandissima soddisfazione per la squadra azzurra, guidata dal Ct Roberto Di Donna, ultimo oro azzurro ad Atlanta 1996

Una gara sul filo di lana

Rimanere concentrati in una disciplina che non perdona come la pistola ad aria compressa da 10 metri è un’impresa quasi impossibile ma i due azzurri partono davvero con il piede giusto. Dopo i primi 5 tiri, Maldini è al comando, seguito dal cinese Xie e dall’altro azzurro Monna. Medie punti altissime, costantemente sopra il 10, sfiorando la perfezione assoluta ma potrebbe davvero succedere di tutto. Sia Maldini che Monna continuano a rimanere in posizioni da medaglia a metà gara, confermando l’estrema concentrazione dei due tiratori italiani: dopo 10 tiri sono in prima e seconda posizione ma le distanze dagli altri sono comunque minime. Il rivale più pericoloso rimane il cinese Xie, che trova alcuni tiri estremamente precisi e si porta in testa a pari punti con Monna.

Col procedere dei tiri iniziano le eliminazioni con una sorpresa: esce infatti quasi subito il serbo Mikec, argento olimpico a Tokyo ma gli occhi di tutti sono concentrati sulla sfida al vertice, dove gli azzurri continuano a lottare per la prima posizione. I due tiratori italiani rimangono gelidi nella sala principale dell’impianto di Chateauroux, osservati con trepidazione dal Ct Roberto Di Donna, che proprio in questa disciplina vinse l’oro ad Atlanta. Uno alla volta se ne vanno altri tra i favoriti, dai tedeschi Walters e Reitz mentre il cinese rimane l’unico in scia degli azzurri ma il fatto rimane: tra gli ultimi quattro ci sono due azzurri. Quando il coreano Lee non riesce a superare il punteggio di Monna arriva l’ufficialità: l’Italia porterà a casa due medaglie. Gli ultimi tiri vedono la rincorsa degli azzurri nei confronti di Xie ma si gioca sul filo dei decimi di punto.

La medaglia di bronzo va a Paolo Monna mentre la sfida per l’oro si risolve: l’atleta asiatico rimane gelido e resiste all’assalto di Federico Nilo Maldini, che deve accontentarsi dell’argento.