Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Altri sport |Il ritratto

Chi è Michela Moioli, splendido bronzo olimpico nello snowboard cross

L'azzurra arriva a mettere la decima prestigiosa medaglia in un palmares ricco e invidiabile

Chi è Michela Moioli, splendido bronzo olimpico nello snowboard cross
00:00 00:00

La diciottesima medaglia azzurra di un'edizione fin qui straordinaria dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 arriva dallo snowboard, e a mettere ancora una volta la sua firma è Michela Moioli, al terzo podio olimpico della carriera.

Classe 1995, Michela nasce ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, e inizia a sciare a 3 anni grazie ai genitori Giancarlo e Fiorella. L'amore per la tavola sboccia già all'età di 5 anni, e a notarla per primo è colui che diventerà il suo primo maestro, Giancarlo Tagliaferri. Moioli entra a far parte dello sci club di Colere, lo Scalve Boarder Team, diretto da Cesare Pisoni, dal 2010 Direttore Tecnico delle nazionali italiane di snowboard e freestyle.

"Se volete comprendere un po' chi è Michela, vi basti questo episodio", racconta Pisoni a La Gazzetta dello Sport. "Un giorno la porto in neve fresca, per lei è la prima volta. C'è un po' di nebbia, le dico, è poco più che una bambina, 'stai dietro di me e non ti preoccupare', perché lei aveva questo vizio di superare sempre quando ci allenavamo in gruppo con altri ragazzini". Michela fa di testa sua, e fila via spedita: "Mi supera ma finisce in un avvallamento e cade", prosegue il direttore tecnico, "insomma, dente rotto e un po' di sangue. La porto in rifugio per farla riposare e curarla un po', tanto per me la giornata era finita. Oh, tempo 5 minuti e la piccola Michela mi fa: vabbè dai andiamo a sciare!".

All'età di 16 anni Moioli partecipa allo European Youth Olympic Festival di Liberec del 2011, dove raggiunge la sesta piazza nello snowboard cross e la 17esima nello slalom gigante parallelo. Nello stesso anno prende parte ai Mondiali juniores che si svolsero a Chiesa in Valmalenco, dove è quinta nella specialità cross. L'anno dopo, a 17 anni, disputa la sua prima Coppa del Mondo (dicembre del 2012).

Non ci vuole molto per raggiungere i primi successi, dal momento che il gradino più alto del podio in CdM arriva già nel 2013 a Sochi, ironia della sorte la medesima località che l'anno successivo ospiterà le Olimpiadi invernali. Moioli raggiunge la finalissima, ma la fortuna non è dalla sua parte: proprio mentre si sta giocando la prima prestigiosa medaglia della carriera, finisce a terra a causa di un contatto e subisce la rottura del legamento crociato.

Senza perdersi d'animo, la snowboarder azzurra si rimbocca le maniche e torna in pista più agguerrita che mai.

L'occasione del riscatto arriva 4 anni dopo l'infortunio a PyeongChang, dove vince l'oro nello snowboard cross. Il palmarès olimpico si arricchisce con l'argento a squadre a Pechino 2022 e infine con il bronzo a Milano-.Cortina 2026. Ma Non è tutto. Michela mette nel frattempo in bacheca 3 Coppe del Mondo assolute nella specialità cross, nel 2016, 2018 e 2020: sono 46 i podi in carriera, di cui 38 individuali e 8 a squadre, con 20 vittorie (17 individuali, 3 a squadre), 15 secondi posti (12 individuali, 3 a squadre) e 11 terzi posti (9 individuali, 2 a squadre).

Le medaglie ai Mondiali sono invece 7, per effetto dell'oro a squadre vinto a St Moritz del 2025, dei tre argenti tra Park City 2019 (a squadre) e Idre Fjall 2021 (individuale e a squadre) e dei tre bronzi delle edizioni 2015, 2017 e 2019.

Dopo la

pista il suo sogno è quello di allenare i più piccoli: "Mi piacerebbe, finite le gare, diventare allenatrice per dare ai bambini quello che ho ricevuto io da giovanissima", dichiarò al Festival dello Sport di Trento nel 2025.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica