Cos’è l’Epo trovato nel sangue di Alex Schwazer

Alex Schwazer nuovamente nei guai per il doping: a lanciare le accuse è la Nada, l'agenzia nazionale antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro che è stato sospeso in via cautelare per le tracce di Eritropoietina "sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue" nel corso dei campionati tedeschi su strada.

Cos’è l’Epo

L'eritropoietina (comunemente chiamata come Epo è un ormone glicoproteico che viene prodotto principalmente dai reni. La sua funzione più importante riguarda la stimolazione del midollo osseo così da poter produrre globuli rossi (eritropoiesi) e regolare la quantità di ossigeno nel sangue.

Perché è una sostanza proibita

Proprio per la sua capacità di aumentare il trasporto di ossigeno ai muscoli, meccanismo che migliora notevolmente recupero e resistenza negli atleti, l’Epo è a tutti gli effetti una sostanza dopante e dunque severamente proibita. È stata tristemente ritrovata, nel passato, in atleti di discipline come fondo e ciclismo ma anche in altri sport di fatica come nel triathlon. Oltre a essere severamente vietata, l’Eritropoietina può essere pericolosa per la salute perché addensa il sangue, aumentando il rischio di trombosi, ictus e infarti.

A cosa serve

Tralasciando l’aspetto degli atleti per i quali è vietata, l’Epo viene prescritta

soprattutto per trattare gravi forme di anemia. In particolare, gli specialisti possono prescriverla nei casi di insufficienza renale cronica, sindromi mielodisplastiche e anemia causata da trattamenti chemioterapia.