Il derby di Epsom, il Jockey club francese e tutto lo spettacolo italiano

Nel mondo i derby che contano sono 5 ed il Derby di Epsom è sicuramente il più importante, lo segue ad un’incollatura il Kentucky e ad una lunghezza tonda ci sono quello francese Jockey Club, quello giapponese (Yushun) e quello irlandese.

In Inghilterra

Sabato 1° giugno si correrà il più importante dei derby, con un montepremi di £1,556,000 ed una distanza di un miglio, quattro furlongs e sei yard (2420 metri). La coppia schierata da Aidan O’Brien monopolizza le attenzioni di appassionati e bookmakers. City Of Troy e Los Angeles guidano il campo dei 16 partenti.

City Of Troy è alla prova d’appello dopo la prestazione deludente del 2000 Guineas, mentre Los Angeles vanta un record di tre vittorie in altrettante partenze, l’ultima il Leopardstown Derby Trial. Ryan Moore sarà a bordo di City Of Troy, mentre Wayne Lordan sarà su Los Angeles. Sarà un match in famiglia oppure si potrà inserire anche qualche altro soggetto? La sfida alla squadra di Ballydoyle è guidata da Ancient Wisdom, allenato da Charlie Appleby, già vincitore di corsa di Gruppo Uno ma che al rientro nel Dante è terminato solamente terzo, questo per gli scaramantici può essere solo un gran vantaggio poichè è tradizione che chi vince la prova poi non riesce a doppiare l’impresa….

A seguire, ma non troppo distante, ci sono il vincitore del Lingfield Derby Trial, Ambiente Friendly, il secondo del French Guineas Dancing Gemini e il secondo del Sandown Classic Trial Macduff. Un solido gruppetto che proverà a guastare la festa ai più blasonati avversari.

Ambiente friendly (fonte: skysport.com)

Non resta che aspettare e gustarsi quella che è la corsa per i tre anni più attesa al mondo…buona visione e ovviamente buona scommessa.

Il campo completo dei partenti – partenza fissata per le ore 16.30 orario di Epsom (ore 17.30 orario di Roma)

1 Ambiente Friendly (IRE) Official Rating 111

2 Ancient Wisdom (FR) Official Rating 115

3 Bellum Justum (IRE) Official Rating 104

4 City Of Troy (USA) Official Rating 124

5 Dallas Star (FR) Official Rating 106

6 Dancing Gemini (IRE) Official Rating 113

7 Deira Mile (IRE) Official Rating 109

8 Euphoric Official Rating 103

9 God’s Window Official Rating 107

10 Kamboo (IRE) Official Rating –

11 Los Angeles (IRE) Official Rating 111

12 Macduff Official Rating 107

13 Mr Hampstead (USA) Official Rating 86

14 Sayedaty Sadaty (IRE) Official Rating 102

15 Tabletalk (IRE) Official Rating – n.d.

16 Voyage Official Rating – n.d.

In Francia

L'arrivo delle Poules 2024, terzo Alcantor

A Chantilly si corre il 184° derby francese "Prix du Jockey Club", è la storica sfida riservata ai cavalli purosangue inglesi che compiono 3 anni, per i rating ufficiali è la migliore corsa di selezione al mondo per la generazione dei 3 anni. Questo evento cosiddetto "classico" vede i migliori campioni europei sfidarsi sul percorso di 2.100 metri, con un montepremi di 1,5 milioni di euro che lo rende l'evento più ricco del programma francese, dopo il Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. L'anno scorso lanciò Ace Impact nell'olimpo del galoppo mondiale, quest'anno chi sarà il suo successore? Sono 15 i cavalli che parteciperanno alla gara, per il rating francese il cavallo da battere è Alcantor (9), terzo delle poules lo scorso 12 maggio. A seguire Ghotswriter (10) Diego Velasquez (11), Fast Tracker (13) ed Atlas Mps (14) ed ovviamente tutti gli altri.

In Italia

Sabato a Milano una giornata molto ordinaria aspettando le Oaks che si disputeranno domenica 9 giugno. Noi segnaliamo la settima corsa dedicata al grande fantino ed allenatore Mario Cipolloni. La corsa è un Handicap per cavalli di tre anni sulla distanza dei 2.000 metri e tris nazionale. Sono 14 i partenti con il numero 1 Beholder nostro favorito, antagonista dichiarato il numero 2 Billy Jango, come in tutti gli handicap però, attenzione ai pesini…

Domenica a Roma sarà l’ultima riunione della stagione primaverile e come da tradizione il programma è incentrato sugli Handicap principali.

Nostri favoriti: Man in Promise, Royal Status, Sebah il guerriero

NF: Zittella, Theatre Lodge, Last Born

NF: Raifan, Gaeli, Jack folla

Domenica a Merano

L'estran con Ocean life

Domenica scorsa abbiamo vissuto una giornata storica ed entusiasmante nel gran ritorno di L’Estran, trionfatore del Grande Steeple. Dopodomani avremo una giornata di spiccato carattere internazionale, ricca di tre eventi di gran richiamo fra le sei corse in programma: la Gran Corsa Siepi d’Italia (GR1), il Criterium di Primavera, listed per 3 anni, ed il cosiddetto Grande Steeple Chase di Roma-Memorial Mario e Alessandro Argenton, cross country sui 5000 metri che ha mantenuto la denominazione storica dedicata alla città eterna, in quanto si tratta della più antica corsa a ostacoli italiana, tenuta lodevolmente in vita a Maia dopo la dismissione del percorso ad ostacoli all’ippodromo romano delle Capannelle.

Gran Corsa Siepi d’Italia. Mauricius, il detentore, è ancora oggi il grande favorito. Il grigio di Josef Aichner non perde da nove corse consecutive, è rientrato alla grande e intende proseguire la serie, Mauricius suonerà la decima consecutiva? Ma ancor di più, sarebbe il settimo sigillo in una corsa di GR1… traguardo già strepitoso ma se dovesse arrivare il settimo diverebbe "leggendario". Il campione della Sc. Aichner portà contare su due validi compagni e nel pieno della maturità fisica questo altro sigillo sembra proprio alla portata.

Domenica a Siracusa, il tradizione HP C "PRemio Teatro Greco"

sulla distanza dei 1.600 metri riservato ai cavalli di 3 anni. 14 al via e tutti con ottime probabilità di vittoria...un gran bello spettacolo all'ippodromo del Mediterraneo.

NF: Enjoy the summer, Sea Emperor, Lucky Luke.