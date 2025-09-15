Abbonati
In evidenza
Altri sport

Duplantis, ancora lui: nuovo record del mondo e medaglia d'oro nel salto con l'asta

Lo svedese ai Mondiali di Tokyo ha toccato quota 6,30 metri. È la quattordicesima volta che migliora il record

Duplantis, ancora lui: nuovo record del mondo e medaglia d'oro nel salto con l'asta
00:00 00:00

L'ha fatto un'altra volta. Armand Duplantis ha migliorato il record del salto con l'asta superando i 6,30 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo. Lo svedese, dopo aver messo al sicuro la medaglia d'oro con la misura di 6,20, ci ha preso gusto ed ha alzato l'asticella per ritoccare il record del mondo. E ci è riuscito al terzo tentativo. È già la quattordicesima volta che migliora, centimetro dopo centimetro, il record mondiale della specialità (otto outdoor e sei indoor). L'ultimo ritocco lo scorso 12 agosto, a Budapest (6,29). Ora un altro centimetro più in alto.

Prima di Duplantis sono Sergei Bubka aveva fatto registrare un maggior numero di miglioramenti del record mondiale nel corso della sua carriera, trentacinque (diciassette outdoor e diciotto indoor).

Duplantis, salto con l'asta

"È meglio di quanto potessi immaginare - ha detto Duplantis dopo suo

salto da record -. È stato incredibile regalare questo record mondiale. Il pubblico era così entusiasta. Grazie mille, sono così felice". Lo svedese ha conquistato il suo terzo titolo consecutivo ai campionati del mondo.

Duplantis

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica