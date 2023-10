Equinox, il numero 1 al mondo torna in pista

Sabato 28 ottobre Mooney Valley, Australia

Cox Plate sulla distanza dei 2.040 metri, il GR1 ad handicap (59 - 49,5 kg) che con la dotazione 5 milioni di dollari è il più ricco del mondo. I partenti saranno 12 nella 23esima corsa del ranking mondiale, la prima in assoluto d’Australia. La competizione aperta ai cavalli di 3 anni ed oltre si tiene a Moonee Valley e sono solo quattro i cavali vincitori di due edizioni: Buchan (1919-1920), Polypontes (1924-1925), Mtoto (1987-1988) e Halling (1995-1996). Conosciuto come il campionato “peso per età” dell'Australasia, il W.S. Cox Plate non solo riunisce i migliori cavalli di mezzofondo in Australia e Nuova Zelanda, ma più recentemente ha attratto i migliori cavalli di mezzofondo del mondo. Negli anni il W.S. Cox Plate ha avuto una straordinaria capacità di produrre e mostrare sempre i più grandi cavalli nella storia delle corse australiane e non si trova un vincitore immeritevole nelle sue 100 gare. Phar Lap, Tulloch, Kingston Town, Octagonal, Makybe Diva, So You Think e Winx sono solo alcuni dei campioni dell'Australian Turf che hanno vinto la grande gara, e tutti i vincitori nella sua storia possono essere trovati sul muro della Salotto ottagonale a The Valley. L'anfiteatro fornito da The Valley rende il Cox Plate uno spettacolo senza eguali e il fragore assordante della folla quando i cancelletti di partenza si aprono è una sinfonia inimitabile... Vincitore 2022 (centenario): Anamoe. (fonte: “Leggendari”, volume secondo)

fonte: www.racenet.com.au/cox-plate

La corsa altamente spettacolare richiama appassionati da tutta l'Australia ma anche da Asia ed America.

Domenica 29 ottobre a Tokyo, Giappone

“Thenno Sho Autumn” corsa di GR1 sulla distanza dei 2.000 metri. Nella classifica mondiale, la classica giapponnese si piazza diciassettesima a pari merito con la “Japan cup”, solo il “derby giapponese” è un po’ alto in classifica. Ne parliamo al grande pubblico perché è dichiarato agli ordini dello starter il cavallo migliore al mondo, Equinox (foto di copertina) da Kitasan Black e Chetau blanche. Il suo palmares parla chiaro, 8 ingaggi, 6 vittorie e 2 secondi posti per oltre 11 milioni di dollari vinti in carriera, 4 i GR1 tagliati per primo e dove è arrivato secondo ovviamente sono sempre corse di GR1. Il cavallo giapponese forte dei suoi 129 punti è saldamente al comando della classifica ormai da aprile, a meno di una debacle irragionevole, dovrebbe chiudere al primo posto la classifica 2023. Per gli appassionati ed addetti ai lavori c’è solo un interesse, bisserà il successo dell’anno scorso? E se sì, a quante lunghezze lascerà gli avversari? I bookmakers di tutto il mondo consentono di scommettere Equinox ad 1.90, il suo diretto avversario e Do Deuce, il vincitore del derby giapponese 2022 che lo ha battuto appunto in quell’occasione, ci sarà ancora match? Credo proprio di no…ma il bello è essere smentiti!

Per dovere di cronaca al secondo posto della classifica mondiale, un punto al di sotto, c’è Ace Impact, vincitore dell’Arc e fresco stallone con un tasso di monta fissato a 40mila euro, il tasso più alto in assoluto per il mercato francese.

Sabato 28 ottobre a Milano, Italia

Nel nostro Paese c'è un ottimo convegno di corse, con sei prove decisamente interessanti e complicate. Fra tutte spiccano il Super Handicap Carlo Porta e il HP A Madonnina

Commento tecnico : Handicap riservato alle femmine, anche qui 11 i cavalli partenti, distanza leggermente più corta, infatti si corre sui 1.800 metri. Top weight è Dolce Napoli con 61 kg, ultima della scala dei pesi Gingi life con 51,5. La scuderia di Stefano Botti ha una buona chance, a seguire Wintry flower, Zittella e Lady Argento.

Commento tecnico : Il Super Handicap Carlo Porta sulla distanza dei 2.000 metri peer cavalli di 3 anni ed oltre. 11 cavalli al via. Il top weight è Canticchiando con 63,5 kg, il portacolori di casa Turri che nel 2023 ha fatto fuoco e fiamme ed anche sabato sarà sicuramente protagonista. Ultimo della scala dei pesi Capotempesta con 52,5, terzo all’ultima uscita. Tra il primo e l’ultimo altri nove soggetti che potranno dire la loro, noi scegliamo Tramaglino e Crystal Drake.

Ricordiamo che il sabato italiano impegna anche le piazze di Firenze e di Siracusa con sei corse in ciascun impianto.

Domenica 29 ottobre ROMA Capanelle

Premio Divino Amore -Livermore (Listed race) E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Metri 1000 circa. (P. Dritta)

Commento tecnico : Royal grey ed Amorevole su tutti, l’ultima l’ha vinta la femmina sul tempo di galoppo, staremo a vedere se a pari peso il verdetto si ribalta. Vicuna e Beauty of Tuscany a guastare la festa. Intriga Fame of grif

Premio Buontalenta - El Kabeir (Listed race) E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Metri 1600 circa. (P. Grande)

Commento tecnico: Aquila reale potrebbe tornare a volare, Beirut è sempre protagonista, Diavlita è rientrata alla grande ma le straniere sono le favorite

Premio Roma Italian Champion (Gruppo II) E. 247.500,00 (95.625,00 - 42.075,00 - 22.950,00 - 11.475,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Pesi: anni 3 kg 57; anni 4 e oltre kg 59. Metri 2000 circa. (P. Grande)

Gli iscritti: Angel’s trumphet, Bemer, Budrio, Bukhara, Cantocorale, Certaldo, Dawn intello, Dubai honour, Flag’s up, Goldenas, Lord charming, Petit marin, Que tempesta, Sean, Sirjan, Skalletti, Tempesti, Thinking beauty (19)

Commento tecnico : Erano 19 sono rimasti in 10, sei taliani e quattro stranieri per una battaglia che si preannuncia molto dura per i nostri. Gli Italiani: Angel’s trumphet arriva fresco di vittoria, Budrio ha fatto passi da gigante, Cantocorale non ha brillato ma la classe c’è e la corsa l’ha già vinta nel fantastico 2022. Certaldo si meriterebbe un bel piazzamento. Flag’s up, dopo la castrazione è tornato a livelli altissimi. Thinking beauty è cavallo positivo ma non sembra poter competere con questi. Gli stranieri: Dawn Intello forse il peggiore del lotto, ma se lui è il peggiore…, Lord Charming fresco vincitore a Berlino in GR3 è il nostro favorito, Petit marin non vince da un anno ma non è da sottovalutare, Sirjan promessa a 2 anni si è un po’ perso, a sua discolpa la frequentazione di compagnie altamente qualificate

Premio Ribot Memorial Loreto Luciani (Gruppo III) E. 88.000,00 (34.000,00 - 14.960,00 - 8.160,00 - 4.080,00). Metri 1600 circa. (P. Grande)

Gli iscritti: Aggestein, Amabile, Arabian legend, Bahja del Sol, Best lighting, Cantocorale, Frozen juke, Harper, Il grande Gatsby, Man in promise, Mangiafuoco, Mordimi, National service, Pirouz, Saputello, Sean, Tiaspettofuori, Vero Atleta, Vis a vis, Westminster night, Zandjan (22).

Commento tecnico : Erano 22 sono rimasti in 10, 6 italiani 4 stranieri per una battaglia che si preannuncia ancor più dura per i nostri. Gli Italiani: Amabile è in coppia con Vero Atleta, la giovane coppia della Incolinx sarà protagonista. Frozen Juke rimane il vero gladiator della competizione, Man in Promise si merita di correre la corsa dopo la crescita esponenziale avuta in annata, Mangiafuoco e Tiaspettofuori sono temibilissimi. Gli stranieri: Best lightning, Harper, Pirouz e Westminster night scendono dalla Germania e vorranno ritornare a casa un po’ più ricchi.

Premio Lydia Tesio (Gruppo II) E. 300.300,00 (116.025,00 - 51.051,00 - 27.846,00 - 13.923,00). Per femmine di 3 anni ed oltre Pesi: anni 3 kg 56; anni 4 e oltre kg 58. Metri 2000 circa. (P. Grande)

Le iscritte: Ability, Castana, Dannsa flora, Estrosa, Evangelista, Excellent truth, Klara, La Gite, Lacrima d’amore, Lady ewelina, Muskoka, Norge, Palatina, Rainbow sky, Ritournelle, River spirit, Sa filonzana, Sadalsuud, Stella, Taany, Terry d’alguer, Une perle, Valpolicella, Via Sistina (24)

Commento tecnico : Erano 24 sono rimaste in 12, 8 italiane e 4 straniere. Iniziamo proprio dalle straniere: Calmly ha corso poco, sicuramente sarà fresca ma non imbattibile. Norge ormai la possiamo considerare italiana ma non lo è perché tedesca e temibilissima, Palatina si è divisa tra Germania e Francia, buoni risultati ma mai eccezionali. Valpolicella sembra la più accreditata e dopo il terzo posto a Milano nel Verziere può crescere ancora. La pattuglia italiana è ben assortita e nell’ordine scegliamo Estrosa, Sadalsuud, La Gite.

Ricordiamo che la domenica di corse italiana impegna anche la piazza di Pisa con una riunione tutta dedicata al Parco di San Rossore, segnaliamo la seconda corsa, quella per femmine debuttanti sulla distanza dei 1.500 metri, in 11 al via, chissà che possa esserci una nuova Shavasana.