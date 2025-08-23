L'evento con Zucchero, il calendario sexy, la rottura improvvisa: la storia d'amore tra Alex Britti e Luisa Corna

Tra le love story che hanno segnato il mondo dello spettacolo italiano c'è sicuramente quella tra Alex Britti, cantautore e chitarrista dal cuore blues, e Luisa Corna, cantante e showgirl prorompente. La loro storia - vissuta tra il 2003 e il 2004 - fu breve ma intensa e fece sognare fan e addetti ai lavori.

L'incontro grazie a Zucchero

Settembre 2003. Luisa Corna è all'apice della carriera. È reduce dalla conduzione di Controcampo al fianco di Sandro Piccinini e, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Fausto Leali, è alla guida del varietà Sognando Las Vegas. Alex Britti è reduce dall'ottima prestazione a Sanremo 2003 dove, con il brano "7000 caffè", si è classificato secondo. Zucchero Fornaciari è il loro "cupido". L'artista sta organizzando la decima edizione dell'evento benefico "The Sugar Night" e, tra gli altri, chiama anche Luisa e Alex a esibirsi sul palco ed è proprio durante le prove negli studi di Zucchero tra i due cantanti scoppia la scintilla.

Il calendario e il nuovo album

Novembre 2003. Britti e Corna si frequentano in gran segreto e cercano di mantenere privata la loro relazione. Sono gli anni in cui Luisa è richiestissima in tv (conduce Napoli prima e dopo, La notte dei campioni e il Premio Grolla d'oro su Rai 1 da Saint-Vincent), ma è anche protagonista del calendario senza veli di Panorama. Alex è invece impegnato con la promozione del suo terzo album "3", che lo porta in giro per l'Italia con una tournée acustica tutta sold out. Nonostante gli impegni professionali, l'amore procede a gonfie vele.

La bufala su Bossi

Marzo 2004. Il momento d'oro di Luisa viene turbato da un caso di fake news che la vede protagonista. Il leader della Lega Nord, Umberto Bossi, viene colpito da un ictus e sul web si diffonde la voce che il malore sarebbe avvenuto mentre Luisa era con il "Senatur". Corna prende le distanze dalle insinuazioni e sulla stampa, anni dopo, rivela: " La cosa che mi ha fatto più male è che quel pettegolezzo era nato in un blog anonimo. Per anni non ho potuto attaccare nessuno, mi faceva rabbia che nessuno si fosse preso la responsabilità di quella voce. Poi qualche anno dopo è uscito un libro, "Umberto Magno", che la riprendeva, millantava prove e dettagli. E io sono andata in giudizio contro l'autore e ho vinto. Ma nessuno l'ha detto ".

La storia diventa ufficiale

Aprile 2004. Sulle riviste di gossip iniziano a circolare voci sulla storia d'amore tra Alex e Luisa, così la conduttrice decide di rilasciare un'intervista al settimanale Chi per confermare la relazione con Britti e mettere a freno i pettegolezzi. Dopo la vicenda Bossi la conduttrice non vuole che la sua vita privata venga strumentalizzata: " Diciamo che non sono più single...Di carattere sono schiva e riservata, amo tenere per me i fatti privati. Ma ormai non si può più nascondere come stanno le cose. Con Alex non sono più single" . Nell'intervista Luisa confessa anche di avere interrotto l'astinenza sessuale cominciata dopo la fine della relazione con Aldo Serena.

Le foto a Fiumicino

Giugno 2004. Nonostante la richiesta di privacy e riservatezza Alex e Luisa vengono pressati dai paparazzi e durante l'estate del 2004 vengono fotografati spesso insieme. Tra i tanti servizi c'è anche quello realizzato all'aeroporto di Fiumicino prima della partenza della coppia per un viaggio, dove Luisa viene immortalata mentre bacia con passione Alex. Ma qualcosa sta per cambiare nella loro relazione.

La rottura improvvisa

Nell'estate del 2004 Luisa e Alex si fanno vedere insieme raramente. I rispettivi impegni professionali portano il cantautore romano e la conduttrice ad allontanarsi, ma quella che sembra essere una lontananza forzata dovuta al lavoro si trasforma ben presto in un vero e proprio addio. La coppia non fa annunci, ma le loro strade si dividono e solo dopo molti mesi Luisa Corna confermerà: "Siamo rimasti in buoni rapporti". Le sue parole trovano conferma nel progetto realizzato insieme anni dopo, nel 2010, quando Luisa Corna pubblica il suo secondo album "Non si vive in silenzio": Alex è il chitarrista nel singolo "2 sillabe".

Alex Britti e Luisa Corna oggi

Vent'anni dopo la fine della loro storia Alex e Luisa hanno voltato decisamente pagina.

Nel 2023, dopo nove anni di fidanzamento, la conduttrice ha sposato il carabiniere. Alex Britti è stato invece legato a Nicole Pravadelli, dalla quale ha avuto un, Edoardo, nato nel 2017.