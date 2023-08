Europei di pallavolo, l'Italvolley femminile travolge la Francia (3-0) e vola in semifinale

L'Italvolley femminile è in semifinale agli Europei. A Firenze, le azzurre travolgono 3-0 la Francia (25-14, 29-27, 25-13). Missione compiuta per le campionesse d'Europa in carica, che giocano la partita perfetta in tutti i fondamentali. Bravissime anche a reagire nel momento di difficoltà quando nel secondo set hanno dovuto annullare, per la prima volta nel torneo, due set point.

Una fantastica serata al Pala Wanny di Firenze, dove tra gli altri erano presenti il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, il presidente della Regione Toscana. Eugenio Giani e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Trascinata da una inesauribile capitana Myriam Sylla, e anche da Pietrini e Antropova (ancora una volta preferita a Egonu) che hanno messo giù palloni a ripetizione. L'Italvolley ha mostrato ancora una volta tutta la sua forza dall'inizio alla fine del match, collezionando il settimo 3-0 su sette partite e semifinale ottenuta.

Adesso, le ragazze di Davide Mazzanti attendono la loro avversaria: sarà una tra la Polonia e la Turchia, in campo mercoledì. Chi vincerà sarà l'ultimo ostacolo, venerdì 1 settembre a Bruxelles, verso la seconda finale consecutiva.

La partita

Avvio travolgente dell'Italia che nel primo set è totale padrona del match, trascinata dai muri di Antropova e Danesi, i punti della Petrini e da un attacco pressoché perfetto chiude il primo set in poco più di 15 minuti sul risultato di 25-14.

Nel secondo set la partita diventa più combattuta perché l'Italia commette qualche errore di troppo in ricezione e in attacco, mentre la Francia riesce a trovare maggior concretezza. Coach Mazzanti gioca anche la carta Paola Egonu, autrice di quattro importanti punti. A quel punto l'Italia si scrolla di dosso tensioni e paure e recupera il match, riportando le azzurre in avanti fino al 22-20.

Italy are through to the final 4 of the #EuroVolleyW 2023 after defeating France in 3 straight sets.



Enjoy some of the top actions from the match.



Watch Italy Semifinal match live on https://t.co/35InljpTyP https://t.co/G3qcpL9pki#EuroVolley2023 #Volleyball pic.twitter.com/8ZnruDSp1M — European Volleyball (@CEVolleyball) August 29, 2023

Il match prosegue punto su punto anche perché la Francia non molla. Le francesi si portano anche alla palla set sul 25-24 ma ci pensa ancora una volta capitan Sylla a riprendere le transalpine prima dell'ace dell'Antropova che riavvicina l'Italvolley. Però, si deve arrivare fino al 29-27 perché le azzurre riescano ad aggiudicarsi anche la seconda frazione di gara.

Il terzo set torna a essere un assolo azzurro, tra la gioia incontenibile del Pala Wanny esaurito in ogni ordine di posto, dove la superiorità di Pietrini e compagne si mostra granitica in tutte e due le fasi di gioco chiudendo la gara con un netto 25-13 e staccando il meritato biglietto per la semifinale di Bruxelles.