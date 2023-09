Europei di pallavolo, l'Italvolley schianta (3-0) la Macedonia del Nord e vola ai quarti

Missione compiuta: l'Italvolley regola senza problemi la Macedonia del Nord e approda ai quarti di finale degli Europei di pallavolo. Al PalaFlorio di Bari la squadra di De Giorgi si impone 3-0 (25-20 25-12 25-15) contro la Macedonia del Nord. Ora affronterà ai quarti la vincente della sfida tra Olanda e Germania, martedì 12 settembre.

Giannelli e compagni erano reduci da cinque vittorie in altrettanti incontri nella Pool A chiusa al primo posto, dopo aver messo in fila Belgio, Estonia, Serbia, Svizzera e Germania. La Macedonia del Nord aveva concluso la Pool C al quarto posto con 6 punti. Dopo aver iniziato alla grande il proprio cammino vincendo 3-1 contro la Danimarca e 3-0 contro il Montenegro, ha poi subito tre sconfitte di fila contro Polonia, Olanda e Repubblica Ceca, sempre per 3-0.

ANDIAMO AI QUARTI!



La Macedonia del Nord non spaventa l'Italia che chiude la pratica con un netto 3-0.



Al prossimo turno la vincente tra Germania e Paesi Bassi.

La partita

Non ci sono sorprese, il ct Fefé De Giorgi manda in campo il sestetto annunciato alla vigilia: Simone Giannelli e Yuri Romanò in diagonale palleggiatore-opposto, Daniele Lavia e Alessandro Michieletto schiacciatori, Roberto Russo e Gianluca Galassi i due centrali, Fabio Balaso libero. La Macedonia risponde con Despotovski-Gjorgiev, Milev-Ljaftov, Savovski-Madjunkov, Angelovski.

Una buona Italia porta a casa il primo set contro una Macedonia molto concentrata e combattiva. L'Italvolley parte fortissimo, costruendosi un largo vantaggio nelle fasi inziali del parziale anche grazie ad un avvio prepotente a muro (5 punti nei primi 14). Dopo essersi portati sul 19-12 gli azzurri hanno un calo, ma riescono a chiudere con il punteggio finale di 25-20. Bene Michieletto e Russo.

Secondo set senza storia. L’Italia è subito partita forte portandosi avanti 6-2 prima di subire tre punti consecutivi. Dopo il time out chiamato da De Giorgi per riordinare le idee gli azzurri hanno ingranato una marcia superiore dominando il set. Schiacciante la superiorità dell'Italvolley, che alza il livello soprattutto al servizio e a muro mostrando la netta differenza fisica e tecnica tra le due squadre. Ottimo Balaso, solita regia impeccabile di Giannelli.

L'onnipotenza pallavolistica di Simone Giannelli in una sola azione.



Italia avanti 2-0 sulla Macedonia del Nord, i quarti di finale sono ad un passo.

Anche il terzo set non è mai in discussione, l'Italvolley prende il largo già ad inizio parziale, mostrando efficacia al servizio e in contrattacco. Finisce 25-15 un parziale mai in discussione. Miglior prova di Michieletto in questo Europeo, solita prestazione da fuoriclasse di Giannelli. Adesso sotto con Germania o Olanda.

Il programma degli ottavi di finale

8 settembre a Varna

Croazia- Romania 2-3

2-3 Francia-Bulgaria 3-0

9 settembre a Varna

Slovenia-Turchia

Portogallo-Ucraina

9 settembre a Bari

Italia -Macedonia 3-0

-Macedonia 3-0 Olanda-Germania

10 settembre a Bari

Polonia-Belgio

Serbia-Rep. Ceca

Il programma dei quarti di finale

11 settembre a Varna

Francia-Romania

Slovenia vs vincente Portogallo-Ucraina

12 settembre a Bari

Italia vs vincente Olanda-Germania

Vincente Serbia-Rep Ceca vs vincente Polonia-Belgio

Il programma di semifinali e finali

14 settembre a Roma

Semifinali

16 settembre a Roma