Al via gli Europei di pallavolo maschile: quando gioca l'Italvolley e dove vederla in tv

Inizia l’avventura dell’Italvolley maschile agli Europei 2023 con i ragazzi di Fefè De Giorgi, pronti a difendere il titolo vinto due anni fa in finale contro la Slovenia. Il debutto è previsto stasera 28 agosto contro il Belgio alle ore 21.15, alla Unipol Arena di Bologna. Nel girone degli azzurri anche Estonia, Germania, Serbia e Svizzera. Tutti gli incontri si giocheranno interamente in Italia tra Bologna, Perugia e Ancona.

#EuroVolleyM starts today with the reigning champions Italy facing Belgium in the opening game in Bologna!



All you need to know before this clash https://t.co/DzJ7i1BXe7 pic.twitter.com/H6R6vnmKJX — European Volleyball (@CEVolleyball) August 28, 2023

Le formazioni

A guidare i campioni del mondo sarà il capitano Simone Giannelli, schierato in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori titolari, mentre al centro giocheranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero.

ITALIA : Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso

: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso BELGIO: D’Hulst-Cox, Deroo-van de Velde, Thys-D’Heer, Ribbens. It's the game you can't miss! Tonight at 21:00 CEST, Belgium and Italy lock horns to open the #EuroVolleyM



Follow every action live on https://t.co/35InljpTyP!#CEV #EuropeanVolleyball #Volleyball pic.twitter.com/bCwP1Izo5N — European Volleyball (@CEVolleyball) August 28, 2023

I 14 convocati di De Giorgi

C'è il blocco dei campioni del mondo con capitan Giannelli e gli altri big come Russo, Galassi, Michieletto, Lavia, Balaso e Romanò. Non è ancora a disposizione Anzani che non ha recuperato, la novità è l'opposto di riserva che sarà Alessandro Bovolenta, figlio di Vigor. Ecco i 14 convocati.

Palleggiatori : Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli Schiacciatori : Mattia Bottolo, Daniele Lavia (leggi l'intervista), Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi

: Mattia Bottolo, Daniele Lavia (leggi l'intervista), Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi Centrali : Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti

: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

I gironi di Euro 2023

Pool A : Italia, Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia

: Italia, Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia Pool B : Bulgaria (Org.), Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna

: Bulgaria (Org.), Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna Pool C : Macedonia, Montenegro, Polonia, Olanda, Rep. Ceca, Danimarca

: Macedonia, Montenegro, Polonia, Olanda, Rep. Ceca, Danimarca Pool D: Israele (Org.), Romania, Francia, Turchia, Portogallo, Grecia.

Le squadre favorite

L’Italvolley avrà il vantaggio di giocare in casa: match d’apertura a Bologna, poi due incontri a Perugia e altri due ad Ancona per concludere la fase a gironi; ottavi e quarti di finale a Bari; semifinali e finali a Roma. Il girone non è così semplice, visto che nella Pool A figurano tre avversari di spessore come Serbia, Belgio e Germania, oltre alle modeste Estonia e Svizzera.

Il tabellone della fase a eliminazione diretta sarà davvero ostico, perché tra ottavi e quarti di finale potrebbe materializzarsi la sfida con la Polonia, altra grande favorita della vigilia e e a caccia di rivincite dopo aver perso la finale dei Mondiali 2022.

L’ottavo dell’Italvolley potrebbe essere sulla carta contro una tra Danimarca, Macedonia del Nord e Montenegro in caso di affermazione nel girone, oppure con una tra Olanda e Rep. Ceca in caso di secondo/terzo posto. Se dovesse finire seconda o terza potrebbe incrociare la Polonia, se i biancorossi dovessero primeggiare nella Pool C e poi vincere l’incrocio contro la quarta della Pool, probabilmente una tra Germania, Belgio e Serbia.

Dall’altre parte del tabellone le candidate principali sono Francia e Slovenia, lanciate verso le semifinali dove potrebbero dover fare i conti con Italia e Polonia, a patto che non ci siano le solute sorprese

Il calendario e programmazione tv

Il match Italia-Belgio sarà trasmesso alle ore 21.15 in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro. L'incontro andrà in onda anche Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), per gli abbonati. Diretta streaming su Rai Play, gratis e su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Lunedì 28 agosto

Belgio-Italia alle 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena)

Giovedì 31 agosto

Estonia-Italia alle 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer)

Venerdì 1 settembre

Serbia-Italia alle 21.15 (Sky Sport Summer)

Lunedì 4 settembre

Italia-Svizzera alle 21.15 (Sky Sport Summer, Sky Sport Arena)

Mercoledì 6 settembre

Germania-Italia 21.15 (Sky Sport Summer, Sky Sport Arena)

La fase ad eliminazione diretta

Ottavi di finale

A Varna 8 e 9 settembre

A Bari 9 e 10 settembre

Quarti di finale

A Varna 11 settembre

A Bari 12 settembre

Semifinali

A Roma 14 settembre

Finali