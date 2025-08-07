Le follie “sportive” dell’estate

Nell’estate avariata del calciomercato (vedi il polpettone tossico, Lookman), per distrarsi un po’ (senza annoiarsi con i tormentoni) siamo stati costretti a guardare all’estero (Stati Uniti) e ad un altro sport (il basket).

Agosto 2025 passerà infatti alla “storia” per il lancio di sex toys durante alcune partite di pallacanestro femminile della massima lega americana. Oggetti che se possono essere graditi nel mezzo dell’intimità di coppia, non lo sono certo nel mezzo di un campo di basket. Più che giustificata dunque l’indignazione delle giocatrici che reclamano legittimamente "maggiori controlli e più rispetto". La protesta delle atlete americane ha portato all’arresto di due “lanciatori a luci rosse”, che saranno ora sottoposti a un regolare processo.

Tornando invece al calcio, da “segnalare” in chiave gossip il “giallo del piccione” targato Icardi. L’attaccante, non pago delle cronache per i rapporti con la sua ex moglie, Wanda Nara, si trova infatti - suo malgrado - al centro di un mistero con protagonisti lui e un volatile: un piccione, appunto, che Mauro avrebbe prima “abbattuto con una fionda” e poi “mangiato cucinandolo alla brace”. A scoperchiare il “caso” - per nulla sottovalutato dalla LIPU, l’organizzazione impegnata nella salvaguardia del benessere degli uccelli - è stato Sergi Gomez, ex compagno di squadra di Icardi ai tempi delle giovanili del Barcellona. Il suo racconto è dettagliato e per nulla a volo di uccello: “Un giorno Mauro mi invitò al parco - ha racconto il difensore 33enne al podcast Post United - e mi indicò un piccione su un pino. Afferrò una pietra e la scagliò con una fionda che aveva fatto da sé il giorno prima, centrando il povero volatile.

Il piccione cadde da 20-30 metri e una volta rientrati a casa gli strappò tutte le piume, lo cucinò e lo mangiò davanti a me". Verità o leggenda metropolitana a sfondo ornitologico? In attesa che il campionato di Serie A riprenda, tutto fa brodo. Compreso quello di piccione.