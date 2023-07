Golf, Matteo Manassero è il campione dell'Italian Challenge Open

Il golf italiano ha ritrovato uno dei suoi campioni più grandi: Matteo Manassero, quando a - 82 giorni dalla Ryder Cup di Roma.

Dopo quello arrivata in Danimarca, a Copenaghen, lo scorso maggio, il 30enne veneto ha festeggiato al Golf Nazionale (par 72) di Sutri, la seconda vittoria sul Challenge Tour 2023, la prima in Italia da quando è un giocatore professionista. L'azzurro si è imposto con un totale di 267 (66 65 69 67, -21) colpi nell'Italian Challenge Open, superando la concorrenza dell'inglese Will Enefer, secondo con 270 (-18) davanti al tedesco Marc Hammer, terzo con 271 (-17).

Un exploit speciale che fa sognare il presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti, in chiave Ryder Cup. "Abbiamo ritrovato un campione, quando gioca così non ce n'è per nessuno. Martedì sarò in Inghilterra, a Wentworth, per parlare con i vertici di Ryder Cup Europe. L'Italia punta ad avere almeno una wild card per la Ryder Cup di Roma e Manassero può ambire a riceverla" , le dichiarazioni del numero 1 della FIG.

Emozionato, Manassero ha già un piede sul DP World Tour 2024. Ora secondo nell'ordine di merito del Challenge Tour, dovesse centrare la terza vittoria stagionale su questo circuito, salirebbe immediatamente sul principale tour europeo. "È stata una settimana speciale. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il tifo per me, seguendomi giro dopo giro. Dal presidente della federgolf, Franco Chimenti, che ha creduto in me da sempre, sin da quando ero un giocatore dilettante, fino ad arrivare a mia moglie, Francesca. Con lei al mio fianco, come caddie, ho vinto due gare su due giocate. Un plauso poi agli organizzatori, ai greenkeeper, per aver preparato un campo fantastico" , la soddisfazione di Manassero.

Secondo dopo il primo round, l'italiano è volato in testa al termine del secondo ribadendo la sua leadership nel "moving day". Poi, dopo aver giocato in maniera non esaltante le prime nove buche del quarto giro, ha messo il turbo realizzando quattro birdie (24 quelli totali nel torneo, con cinque bogey) e un eagle (alla buca 14, par 5), decisivo. L'exploit gli ha fruttato 56.000 euro a fronte di un montepremi complessivo di 350.000, permettendogli appunto di balzare dalla 12ª alla 2ª posizione nella "Road to Mallorca", l'ordine di merito del Challenge Tour che, al termine della stagione, vedrà i migliori 20 giocatori guadagnarsi la "carta" piena per il DP World Tour 2024.

Numeri da record, quelli degli azzurri, sul Challenge Tour. Mai, in una singola stagione, c'erano state quattro vittorie su questo circuito. Proprio Manassero ha aperto le danze in Danimarca. Quindi, è toccato ad Andrea Pavan e Lorenzo Scalise, entrambi in Repubblica Ceca, allungare la striscia di vittorie. E ora il poker è servito. Vittorie e riconoscimenti che arrivano a meno di tre mesi dalla prima, storica Ryder Cup in Italia. Dove l'Italgolf punta ad avere almeno un giocatore nel team Europe di Luke Donald.