Hockey su ghiaccio, virus mette ko la squadra finlandese

A 24 ore dal debutto alle Olimpiadi di Milano-Cortina giungono notizie non positive per la Nazionale finlandese di hockey su ghiaccio visto che almeno quattro giocatrici, i cui nominativi non sono stati svelati, sono rimaste contagiate dal norovirus.

Di cosa si tratta

Nel caso specifico, questo virus attacca stomaco e intestino causando comuni gastroenteriti con vomito, nausea, crampi addominali e diarrea. Sfortunate, le atlete saranno quindi non convocabili per la prima gara di giovedì 5 febbraio tra la Finlandia e il Canada alla vigilia della cerimonia d’apertura dei Giochi che avverrà venerdì 6.

Le origini dei malesseri

“Tutti i locali della squadra nel Villaggio Olimpico e alla pista di pattinaggio vengono disinfettati per prevenire la diffusione della malattia. Inoltre, si sta cercando di evitare qualsiasi contatto per il momento”, ha dichiarato il medico della Nazionale finlandese, Maarit Valtonen. Si può ipotizzare, vista la natura del virus, che possa aver contagiato le atlete tramite acqua o cibo precedentemente contaminati. Per evitare che si possa diffondere, le atlete si ritrovano isolate nelle proprie stanze nel Villaggio olimpico.

Cosa prevede il regolamento

A causa del virus, nella giornata odierna non si è svolto alcun allenamento a scopo precauzionale. In questi casi, però, il regolamento parla chiaro: la squadra deve avere 17 atlete e, in questo momento, le giocatrici finlandesi rischiano di non arrivare al numero richiesto.

“Siamo in trattative con la Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio — ha spiegato il direttore generale Kimmo Oikarinen all'emittente Yle — Se non saremo in grado di schierare i giocatori necessari, dovremo discutere di quanti ne serviranno per giocare la partita. Sarebbe praticamente impossibile trovare una nuova data per il match in un torneo del genere”.

Anche se esiste questa oggettiva criticità, mostra ottimismo l’allenatore Tero Lehtera. “È un peccato, ma stiamo facendo il possibile. Non abbiamo alcuna influenza su questo, quindi non ci stressiamo. Il nostro sogno non è cambiato.

Si tratta sempre di vincere le partite giuste, e quelle si disputeranno alla fine del torneo”, ha dichiarato.

La Finlandia si trova nel gruppo con Repubblica Ceca, Svizzera e Stati Uniti mentre l’Italia è nell’altro girone assieme a Germania, Giappone e Svezia.